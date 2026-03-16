【ストーカー親にロックオンされた娘】「ウチに来ません？」娘の返答は…？＜第24話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第24話 キッパリNO！
【編集部コメント】
おぉーーっと！ ここでリカちゃん、再びハッキリと意思表示をしてきました。ナツキさんだって、本当は言ってやりたいことがたくさんあったでしょう。しかし話が通じない相手に何を言っても時間の無駄。そう思ったナツキさんは、少しでも早くこの場を立ち去ってしまいたかったようです。これ以上ここにいると、言わなくていいことまで言ってしまい、子どもの前でもめ事を起こしてしまいそうな気がしたのでしょう。そんなこともお構いなく、自宅に誘ってくるエツコさん……。空気読めなさすぎですが、リカちゃんのハッキリとした意思表示になんと返すのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第24話 キッパリNO！
【編集部コメント】
おぉーーっと！ ここでリカちゃん、再びハッキリと意思表示をしてきました。ナツキさんだって、本当は言ってやりたいことがたくさんあったでしょう。しかし話が通じない相手に何を言っても時間の無駄。そう思ったナツキさんは、少しでも早くこの場を立ち去ってしまいたかったようです。これ以上ここにいると、言わなくていいことまで言ってしまい、子どもの前でもめ事を起こしてしまいそうな気がしたのでしょう。そんなこともお構いなく、自宅に誘ってくるエツコさん……。空気読めなさすぎですが、リカちゃんのハッキリとした意思表示になんと返すのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび