そのほか、この週末はサッカーに野球に陸上に様々なスポーツニュースがありました。一気に振り返っていきます。





▶サッカー・アルビ『PK戦にもつれる試合に･･･』

明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、14日にJ3・奈良と対戦。前半はシュートゼロに終わりましたが、後半、シマブクから若月！



90分間で互いにゴールを決められず、試合はPK戦へ。アルビは藤原、佐藤、小野、マイケルと連続で成功。苦しみながらも勝ち点2を手にしました。



アルビレックス新潟 0-0（PK 4-2） 奈良クラブ





▶プロ野球『自身初の大役！』

新潟市西区出身・楽天イーグルスの荘司康誠が、今シーズンの開幕投手に選ばれました。荘司は2022年にドラフト1位で楽天に入団。プロ4年目の今シーズン、オープン戦で好投を続けていました。



注目の開幕戦は27日オリックスと対戦します。





▶新潟ハーフマラソン『〝よこたっきゅう〟ラストラン』

15日に行われた新潟ハーフマラソン。JR東日本・横田俊吾が現役引退のラストランに臨みました。箱根駅伝などで活躍した青山学院大学時代は、独特なランニングフォームから〝よこたっきゅう〟と呼ばれファンから愛されました。



新潟でのラストランを笑顔で締めくくりました。



■JR東日本 横田俊吾(25)さん

「最後この新潟ハーフマラソン、地元で走れたことは巡り合わせとしてありがたいこと。頑張れの声に13年間支えられていたと思った。」