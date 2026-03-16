イラン情勢の緊迫化で燃料の価格が上昇し、運送業界にも影響が出ています。原油の安定供給が懸念されるなか、政府は16日から備蓄の放出を始めました。



新潟市北区のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1L当たりの価格は192円、先週から30円近く値上げしました。



■大学生

「満タンで前までは詰めていたけど、少し抑えようかなと思って。」



■20代

「いきなりバーンとびっくりするぐらい(価格が)上がってきたので、(3連休に)旅行考えていますけど燃費走行して走ろうかなと。」



政府は、16日から民間企業に義務付けた石油の備蓄の放出を始めました。『民間備蓄』の放出は、石油元売り大手などに義務付けている70日分の備蓄量を55日分に引き下げることで行います。



■ハート 植木豊専務

「(石油)そのものが足りなくなることに関しては一時的にはあるかもしれませんけど、先の見通しとしては対立(イラン情勢)次第。」



政府は供給の安定に加えて、急騰するガソリン価格を全国平均で170円程度に抑えるため、19日から元売り各社に補助金を支給するとしています。



■ハート 植木豊専務

「(政府が補助金を)19日からすぐ出すということで期待はしています。週末から来週あたり、早ければその値段を反映させたいなとは思っています。」