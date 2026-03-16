2025年8月、浜松市内の商業施設で下半身を露出したとして、同市立中学校の事務職員の男が警察に再逮捕されました。男はこれまでに、この施設で自転車のかごから女子中学生の制服などを盗んだとして逮捕されていて、これで4回目の再逮捕となります。

公然わいせつの疑いで再逮捕されたのは、浜松市浜名区に住む同市立中学校の事務職員の男(21)です。男は2025年8月30日午後1時頃、浜松市浜名区の商業施設で下半身を露出した疑いが持たれています。

目撃者がいたことから施設が届け出て、警察が捜査を開始。防犯カメラの映像をきっかけに男を特定し、再逮捕しました。男は「覚えていない」と話しているということです。

事件のあった施設や周辺の施設では、同様の行為が確認されていることから警察では関連も含めて調べを進めています。

男はこの施設に停めてあった自転車のかごから、女子中学生の制服などを盗んだほか、浜松市浜名区内の高校に侵入し、女子高校生の運動着などを盗んだ疑いなどで、これまでに3回逮捕されています。

職員の再逮捕を受けて、浜松市の野秋愛美教育長は「度重なる逮捕により、市民の皆様の学校教育に対する信頼を著しく失墜させる事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。教育委員会といたしましては、本件を極めて重く受け止め、事実関係に基づき、厳正に対処してまいります」とコメントを発表しました。