今年50周年を迎える阿賀野市の『サントピアワールド』で、かつての人気アトラクションがVRで復活しました。



開業から半世紀を迎えるサントピアワールドでは、2007年まで稼働していたアトラクション『ループザループ』をVRで復活させました。



■入澤芽生記者

「VRでループザループを体験してきます。」



VRの世界に入ると、前身の安田アイランドの入り口が！



■入澤芽生記者

「VRとは思えないループザループの怖さと緊張感を肌で感じました。」





14日のプレオープンに参加した人はー



■佐渡市から 中学生

「怖かったです。まわっていたり、上っていたりしていてリアルでした。」



■佐渡市から

「すごい昔の風景とかも見えて、こういう感じだったんだろうなと思って。昔を知らないですけど楽しめたという感じでした。」



■サントピアワールド 髙橋修園長

「安田アイランドから50周年で、何かお客様に楽しい思い出をもっともっと提供したいなと思って。絶対にお客さんに楽しんでいただけるなという自信があります。」



今シーズンの営業は、3月20日からです。