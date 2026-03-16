かつての人気アトラクションがVRで復活！今年で開業50周年サントピアワールド【新潟･阿賀野市】
今年50周年を迎える阿賀野市の『サントピアワールド』で、かつての人気アトラクションがVRで復活しました。
開業から半世紀を迎えるサントピアワールドでは、2007年まで稼働していたアトラクション『ループザループ』をVRで復活させました。
■入澤芽生記者
「VRでループザループを体験してきます。」
VRの世界に入ると、前身の安田アイランドの入り口が！
■入澤芽生記者
「VRとは思えないループザループの怖さと緊張感を肌で感じました。」
14日のプレオープンに参加した人はー
■佐渡市から 中学生
「怖かったです。まわっていたり、上っていたりしていてリアルでした。」
■佐渡市から
「すごい昔の風景とかも見えて、こういう感じだったんだろうなと思って。昔を知らないですけど楽しめたという感じでした。」
■サントピアワールド 髙橋修園長
「安田アイランドから50周年で、何かお客様に楽しい思い出をもっともっと提供したいなと思って。絶対にお客さんに楽しんでいただけるなという自信があります。」
今シーズンの営業は、3月20日からです。
開業から半世紀を迎えるサントピアワールドでは、2007年まで稼働していたアトラクション『ループザループ』をVRで復活させました。
■入澤芽生記者
「VRでループザループを体験してきます。」
VRの世界に入ると、前身の安田アイランドの入り口が！
■入澤芽生記者
「VRとは思えないループザループの怖さと緊張感を肌で感じました。」
14日のプレオープンに参加した人はー
■佐渡市から 中学生
「怖かったです。まわっていたり、上っていたりしていてリアルでした。」
■佐渡市から
「すごい昔の風景とかも見えて、こういう感じだったんだろうなと思って。昔を知らないですけど楽しめたという感じでした。」
■サントピアワールド 髙橋修園長
「安田アイランドから50周年で、何かお客様に楽しい思い出をもっともっと提供したいなと思って。絶対にお客さんに楽しんでいただけるなという自信があります。」
今シーズンの営業は、3月20日からです。