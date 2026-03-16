サッカー百年構想リーグ。3試合ぶりにホームに帰ってきたJ3・鹿児島ユナイテッドFCは滋賀に勝利し2位浮上！16本ものシュートを浴びせ、試合内容で圧倒しました。



3試合連続無失点中の4位・鹿児島ユナイテッドは、JFLからJ3に昇格した6位・レイラック滋賀と初対戦。



2連勝で勢いに乗る滋賀に対しユナイテッドは前半4分、フリーキックのチャンス。吉尾がペナルティエリアに入れて山田のヘディング！山田は移籍後初ゴール。ユナイテッドも今シーズン初めてセットプレーからのゴールを決めて先制点を奪います。





1点リードで折り返した後半7分には、コーナーキックの流れから吉尾が今度は右からクロスを上げて再び山田！しかし、ここは相手キーパーの好セーブに阻まれると…その1分後には、青木のクロスに中山がヘディング！ゴールポストに阻まれます。その後もユナイテッドが押し込む時間が続きます。15分にはフリーキックのこぼれ球を稲葉！強烈なミドルはクロスバー！ユナイテッドはこの試合、シュートを16本放つも決まったのは最初の1本のみ。それでも相手のシュートは6本に抑えて4試合連続の無失点！1対0で勝利をつかみ取りました。（鹿児島ユナイテッドFC・山田裕翔選手（24））「（セットプレーは）自分のストロングでもある。苦しい時にセットプレーが取れれば上位にも食い込める。昇格にも食い込んでいけると思うので、セットプレーは試合がより拮抗しているときこそこだわってやりたい」ユナイテッドは順位を2つ上げて一気に2位へ！次は3月22日に3連勝中の5位ガイナーレ鳥取とアウェーで対戦です。