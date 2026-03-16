アメリカに舞台を移したWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックは15日、侍ジャパンがベネズエラとの準々決勝に臨み惜しくも敗れました。

大村市ではパブリックビューイングが行われ、地元出身の隅田 知一郎投手に熱い声援が贈られました。

1次ラウンドから大村市で行われている「ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」。

侍ジャパンメンバーで大村市出身の隅田 知一郎投手を市民一体となって応援しようと多くのファンが詰めかけました。

（観客）

「やはり勝つということ。あとは隅田選手が出場して活躍してくれたらいい」

「たくさん三振を取ってアウトを取ってほしい」

準々決勝の相手は強力打線を要するベネズエラ。

初回から先制点を許した日本はその裏、大谷選手が先頭打者ホームランを放ち、序盤から点の取り合いとなります。

3回裏、同点の場面で、打席には途中出場の森下 翔太選手。

レフトスタンドに飛び込む3ランホームランで勝ち越しに成功します。

そして3点をリードして迎えた5回、マウンドに上がったのは…

隅田投手が大型ビジョンに映し出されると大村市の会場からはスタンディングオベーションで声援が送られます。

強力打線の前にホームランを許し1点差に迫られますが奪った2つのアウトはいずれも三振に仕留め、リードを保ったままマウンドを後続に託します。

（観客）

「強いチームばかりだったので残念。ホームランを打たれた後の泣きそうな顔を見ていられなかった。今後これを糧に頑張ってくれる」

「大村の誇り。侍ジャパンに毎回入れるように頑張ってもらいたい。応援している」

その後、逆転を許した日本は、反撃及ばす惜しくも準々決勝敗退となりました。

小学生の頃に隅田投手を指導していた大村市職員の上野 秀徳さんも健闘を称えました。

（小学生時代に隅田投手を指導 上野 秀徳さん）

「打たれはしたが本当に世界に通用するようなピッチングをしてくれた。子どもたちに夢をいっぱい与えてほしいと願っている」

連覇には届かなかった侍ジャパンですが、会場では最後まで温かい拍手が送られていました。