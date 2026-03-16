世界的デザイナー コシノジュンコさんが手がけたSASの新制服お披露目 10月25日から着用へ
世界的なデザイナーのコシノジュンコさんがデザイン
鈴与グループで空港業務を手がける会社がグランドスタッフの制服をリニューアルすることになりました。
【写真を見る】SAS（鈴与エアポートサービス）のグランドスタッフが着用する新しい制服
世界的なデザイナーが手がけた洗練されたデザインで、同じ鈴与グループのFDAとの一体感を表現しています。
3月16日、静岡市内でお披露目されたのは、SAS（鈴与エアポートサービス）のグランドスタッフが着用する新しい制服です。
SASは2026年で設立19年目を迎えますが、制服のリニューアルは今回が初めてとなります。
世界的なデザイナーのコシノジュンコさんがデザインを担当しました。
赤とグレーを組み合わせて、FDA=フジドリームエアラインズの客室乗務員との一体感を表した制服や、企業カラーの緑を使って動きやすさを重視した制服など11種類を発表しました。
＜コシノジュンコさん＞「心が一つになることがユニフォームの役目だと思う。弱いのではなく、インパクトのある、前向きでバンって」
＜グランドスタッフ＞「デザインが洗練されていて、とてもおしゃれで着ていて身が引き締まる」
新たな制服は、10月25日から約600人のスタッフが着用する予定です。