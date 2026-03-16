3月16日に高知県と岐阜県などでサクラの開花が発表されました。広島でも、標本木の確認が始まっています。



広島市中区の縮景園です。16日午後1時、気象台の職員がソメイヨシノの標本木の確認に訪れました。5～6輪以上咲くと「開花発表」となりますが・・・。



■広島地方気象台 南里昌和 主任技術専門官

「開花している花はありませんので、まだちょっと開花発表にはなりません。」





つぼみの状況から、開花にはもう数日かかりそうということです。■塚原美緒記者「でも見てください、こちら。ピンク色の花びらが顔をのぞかせ始めているんです。早ければ今週中の開花もありそうです。」今週は平年より気温の高い日が多く、日本気象協会は、広島市の開花日を今月21日と予想しています。一方・・・広島市植物公園では一足早くソメイヨシノが可憐な花を咲かせています。30本ある木のうち、ビニールで覆って開花を早める「促成栽培」された1本で、今月14日から咲き始めました。■広島市植物公園 栽培展示課 濱谷修一 課長「良い天気の下で桜の花を純粋に楽しんでいただけたら。」園では早咲きのサクラが見頃を迎えていて、今月20日からは「さくらまつり」が開かれます。2026年3月16日 放送