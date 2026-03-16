16日(月)は、広く日差しが届いて少し寒さが和らぎました。最高気温は、新潟市中央区で11.4℃、また上越市高田で10.4℃を観測するなど、各地でこの時期らしい気温に戻りました。



さて、17日(火)も比較的穏やかな天気になりそうです。



◆17日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は、日本海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。このため、県内は午前中は雲が広がるところがありますが、午後は各地でよく晴れるでしょう。



そして、17日(火)は今日よりも『花粉』が飛びやすくなりそうです。



◆花粉情報

17日(火)は、広い範囲で「非常に多く飛ぶ」予想で、湯沢町では最高ランクの「極めて多い」予想になっています。17日(火)だけでなく、今週はスギ花粉飛散のピークになりそうなため、これまで以上の万全の対策をしてお過ごしください。



さて、先週は雪が降ったり寒い日が続いていましたが、今週は徐々に春めいてきそうです。



◆週間予報

この先、晴れたり雨が降ったりと天気は周期的に変わる見通しです。ただ、気温の傾向としては右肩上がりで、とくに今週後半からは平年よりも気温が高くなるでしょう。晴れた日は、ようやく暖かさを実感できるくらいになりそうです。



気になるのはその先、雪が降るかどうかです。



◆タイヤ交換いつする？

今週21日(土)以降は平年よりも気温が高くなり、その先4月上旬にかけても高温傾向が続く見込みです。23日(月)ごろには多少の『寒の戻り』があるかもしれませんが、それも一時的で順調に本格的な春へと向かうでしょう。



峠を越えて県外へ出る予定がある方以外は、晴れ間を狙ってタイヤ交換をして大丈夫そうです。