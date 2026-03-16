■6年生

「世界が平和になってほしいという思いで活動してきました。伝えたときのリアクションは、“感動した”とか、涙を流してもらって、（相手の）心が動いたと思います。」



今月9日、吉島小学校では、卒業間近の6年生が、平和学習で感じた思いや経験を5年生に引き継ぎました。この1年、6年生たちは新しい取り組みにチャレンジしてきました。



■授業前あいさつ「よろしくお願いします。」





吉島小は2025年度、総合的な学習の時間で、原爆資料館や平和公園を案内する「ピースボランティア」と連携した平和学習を行いました。｢ピースボランティア｣と子どもたちは1年間同じチームです。より学びを深めることを目指してきました。この日話し合ったのは、観光客に学習の成果を伝えるという活動についてです。■ピースボランティアと児童 会話「なんでそうなったのかという原因があったら、それはこういうことですよ、ということをやっぱり言ってあげないと。被害だけだと、あ、かわいそうね。でおしまいになると思う。」「原因を伝えなきゃいけないってことですね。」2025年6月、平和公園には多くの観光客が訪れていました。学習の成果や平和への思いを伝えます。■児童「どんどん話したいです。いろんな人の平和についてとかも聞きたいし、他の人の意見も聞いて自分も参考になればいいなって思ってます。」勇気を出して、観光客に声をかけました。■「この世界で起きている戦争が、どのくらい？何カ所かわかりますか？見て下さい、59カ所。」「えーすごいね」■「世界の中でもで平和だと思う国はありますか？」「日本」｢日本のどういうところが平和だと思いますか？」「自由があるからかな。銃とか持って身を守らなくていいからかな。」「僕は、今、世界は絶対平和じゃないと思うし、なぜなら今、いろいろな国同士が戦争とか争いとか、けんかをしてるじゃないですか。」■観光客「よく勉強されてましたね。戦争に関して小さい子にこんな話が聞けると思いませんでしたね。｣｢そういう（平和への）考え方を持って成長していってほしいし、それをみんなにも広めてもらいたい。」■ピースボランティア 児童に声かけ「自信なさそうにやってると、なんか自信なさそうやなあと思ってしまうけど、何回もチャレンジすることが一番っていうことね。」アドバイスをもらいながら、外国人にも話しかけます。■児童と外国人観光客「核兵器を所持している国は、何カ国あるでしょう？」「チャイナ・・ロシア・・」「正解は9カ国でした。」■ヒロシマ・ピース・ボランティア 上椙輝之さん「いや、びっくりしましたね。いや、こちらの方が勉強させてもらうことが多かったような気がして。小学生の皆さんの手助けができるんだったら、それも（もう一つの）大きな仕事になれるかなというふうな感じがしましたですね。」■児童「平和についてあまり知らなかったっていう人が多かったので、ちょっと知ってくれたかなって思ったので、嬉しかったです。もっと深く知ってもらえるように頑張りたいです。」その後も吉島小の子どもたちは1年間で数回平和公園を訪れ、学習の成果を観光客に披露しました。外国人に話しかけていた女子のグループ。今回は、通訳なしで挑戦です。■英語で自己紹介「私たちは広島の小学6年生です。私たちは平和について学んでいます。｣活動を通して、子どもたちは着実に成長を重ねました。学びを深めた1年。春から引き継ぐ後輩たちに経験を伝えます。■6年生「1人1人が自分の使命を持つっていうことが大切だと思います。それを思いながら僕は活動していました。」■広島市立吉島小学校 伊藤恭子 教諭「平和について本当に本気で考え始めたっていうのも、ピースボランティアさんとの出会いがあり、平和公園で自分たちが見ず知らずの人と交流して、そこで生まれたことではないかと思っています。」平和への思いを深めていった吉島小の6年生。広島で暮らす自分たちに何ができるのか。考え、行動する思いを持ち続け、間もなく卒業を迎えます。【2026年3月16日 放送】