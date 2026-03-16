きっかけはインスタグラムに送られてきたダイレクトメッセージでした。県内の女性2人がそれぞれ「Jack」、「ダニエル」と名乗る男から暗号資産の投資を勧められ、詐欺の被害に遭っていたことがわかりました。2人の被害額は計約5000万円に上ります。



詐欺の被害に遭ったのは、県内の50代の女性と、60代の女性です。県警によりますと、女性(50代)はインスタグラムにダイレクトメッセージを送ってきた「Jack」と名乗る男とLINEで連絡を取るようになりました。丁寧なメッセージを送ってくることや親日家なところに女性は好感を持つように。すると「Jack」は暗号資産の投資話を持ち掛け、女性は指示されたアプリをインストールして投資を始めます。





その後「Jack」は…。（「Jack」を名乗る男）「将来的に結婚して一緒に住もう。投資で2人の生活資金を稼ごう」好意を持っていた女性は計17回、総額約3200万円相当の暗号資産を指定されたアドレスに送金し、だまし取られたということです。また、女性(60代)もインスタグラムにダイレクトメッセージを送ってきた「ダニエル」と名乗る男とLINEでやりとりをするうちに好意を抱き、総額1800万円相当の暗号資産を送金し、だまし取られたということです。県警は「SNSなどを通じて親密に連絡を取り合っていたとしても一度も会ったことのない人から株や暗号資産の投資を勧められた場合は詐欺を疑い相談してほしい」と注意を呼び掛けています。