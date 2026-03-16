花澤香菜は“鬼畜メガネ”が大好き？ アニメ“ただおじゃ”上映会に石川界人、石谷春貴らと登壇
４月スタートのアニメ『ただいま、おじゃまされます！』（日テレ系 ほか）の１話先行上映会が、14日に東京・ユナイテッドシネマお台場で開催。出演声優の花澤香菜、石川界人、石谷春貴、エンディングテーマを歌う『ユイカ』が登壇した。
【写真】花澤香菜らが声優を務めるアニメ『ただいま、おじゃまされます！』
和戸村による原作『ただいま、おじゃまされます！』は、現在コミックシーモアで連載中の人気コミック。主人公の女性が、思わぬトラブルから両隣の部屋に住む男性たちと”ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活”を始める、お隣さんラブコメディーだ。
この日ステージに登場した花澤、石川、石谷、『ユイカ』は、それぞれ自己紹介をしつつ、「ただいま」「おじゃまされます！」のコール＆レスポンスをして会場を盛り上げる。主人公の仲間凛子役を演じる花澤は、「凛子ちゃん、とってもいい子なんですよ。お仕事も一生懸命やっていて応援したくなっちゃう。お料理も上手です。凛子ちゃんが作るお料理がすごく美味しそうに表現されているので、そこも注目してほしいです」とコメント。
その凛子の左隣の部屋に住む、親切で爽やかな謎多き紳士・佐槻鏡斗を演じる石川は、「爽やかで紳士的で優しくて気遣い屋さん。（自分と）そっくりだと思いませんか？」とおどけつつ、「優しいけどミステリアスな部分が多すぎて。見ているうちに『この人の秘密の部分って何だろう？』とめちゃめちゃ気になるキャラクターだと思います」と説明。それに対して花澤は、「絶対に”鬼畜メガネ”だよね。大好きなんだよ」と笑顔を見せた。
凛子の右隣に住む人気漫画家・右沙田春真を演じる石谷は、「佐槻と真逆で、口が悪くて粗暴に見られますが、意外と寂しがりなところもあるんです。一人で食事するのが嫌いだったり。登場シーンはめちゃくちゃ驚くと思いますが、可愛い奴だなって思っていただければうれしいです」と語った。
エンディングテーマ「さんかくゲーム」を歌う『ユイカ』は、「原作だけでもすごく迫力あるのに、映像になっちゃったらテレビ割れるんじゃねーか!? ってくらい面白いです。この作品の雰囲気を曲にどう込めようかと考え、一生懸命書き書きしました。エンディング映像も可愛いので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います」とPRした。
ここで１話の先行上映をはさんで、再び4人が登壇。１話の感想を求められると、「凛子ちゃんのお部屋の”穴”が意外とデカかったね」(花澤)、「大家さんにどう説明するんだろう？ 絶望するよ、あの大きさは」(石川)、「すいません。穴、開けちゃいました（笑）」(石谷)と、劇中で右沙田が壁に開けた”穴”の話題で大盛り上がり。さらに石川は「ご飯のシーン、めちゃくちゃ美味しそうじゃなかったですか？ 料理の作画って大事ですが、すごく丁寧に描いてくださっていて。見てるこっちまでお腹減るくらい、素敵な映像になっていました」と料理の作画を絶賛した。
この後、4人がお題に合わせてフリップで答える企画「右沙田選手権！出張版！」を実施。「シャイだけど〇〇」というお題に対して、それぞれ個性的な回答が飛び出す中、花澤は「シャイだけど、ソラジローの天気予報は毎日映り込みに行きます」と回答。大ウケした『ユイカ』のジャッジで、花澤が勝者に選ばれた。また、石川＆石谷が議題に合わせてプレゼン対決する企画「あなたは、どっち派!?」では石川が見事２連勝を収め、「真面目にやるときはやるのよ」とドヤ顔に。敗れた石谷は「勉強して、またここに戻ってきます」と悔しさを滲ませた。
最後に一人ずつメッセージを求められると、『ユイカ』は「きっとたくさんの方々に愛される作品だろうなと思って曲を書いたので、ぜひ飛ばさずに最後まで聴いていただけたらうれしいです」と、石谷は「４月から新生活が始まる方や、推し活をしている方も多いと思いますが、『ただおじゃ』を推していただければ、皆さんの生活に潤いも与えられると思います」、石川は「こういう友だちがほしかった、こういう隣人がいたらうれしいなという夢が詰め込まれていて、『人と人との繋がりとは、こんなに温かくて素敵なものなんだ』と感じられる作品になっています」とコメント。最後に花澤が「監督はじめスタッフさんたちが心を込めて作ってくださっている作品です。美味しいご飯もいっぱい出てきますし、何より３人の関係性がどうなっていくのか、ぜひ楽しみながら見守っていただければと思います」とコメントし、イベントを締めくくった。
アニメ『ただいま、おじゃまされます！』は、日本テレビAnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて、４月７日より毎週火曜深夜25:29より放送。またBS日テレにて４月８日より毎週水曜深夜24:00から放送スタートする。原作コミックは、コミックシーモアで連載中。
（文：水野幸則）
【写真】花澤香菜らが声優を務めるアニメ『ただいま、おじゃまされます！』
和戸村による原作『ただいま、おじゃまされます！』は、現在コミックシーモアで連載中の人気コミック。主人公の女性が、思わぬトラブルから両隣の部屋に住む男性たちと”ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活”を始める、お隣さんラブコメディーだ。
その凛子の左隣の部屋に住む、親切で爽やかな謎多き紳士・佐槻鏡斗を演じる石川は、「爽やかで紳士的で優しくて気遣い屋さん。（自分と）そっくりだと思いませんか？」とおどけつつ、「優しいけどミステリアスな部分が多すぎて。見ているうちに『この人の秘密の部分って何だろう？』とめちゃめちゃ気になるキャラクターだと思います」と説明。それに対して花澤は、「絶対に”鬼畜メガネ”だよね。大好きなんだよ」と笑顔を見せた。
凛子の右隣に住む人気漫画家・右沙田春真を演じる石谷は、「佐槻と真逆で、口が悪くて粗暴に見られますが、意外と寂しがりなところもあるんです。一人で食事するのが嫌いだったり。登場シーンはめちゃくちゃ驚くと思いますが、可愛い奴だなって思っていただければうれしいです」と語った。
エンディングテーマ「さんかくゲーム」を歌う『ユイカ』は、「原作だけでもすごく迫力あるのに、映像になっちゃったらテレビ割れるんじゃねーか!? ってくらい面白いです。この作品の雰囲気を曲にどう込めようかと考え、一生懸命書き書きしました。エンディング映像も可愛いので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います」とPRした。
ここで１話の先行上映をはさんで、再び4人が登壇。１話の感想を求められると、「凛子ちゃんのお部屋の”穴”が意外とデカかったね」(花澤)、「大家さんにどう説明するんだろう？ 絶望するよ、あの大きさは」(石川)、「すいません。穴、開けちゃいました（笑）」(石谷)と、劇中で右沙田が壁に開けた”穴”の話題で大盛り上がり。さらに石川は「ご飯のシーン、めちゃくちゃ美味しそうじゃなかったですか？ 料理の作画って大事ですが、すごく丁寧に描いてくださっていて。見てるこっちまでお腹減るくらい、素敵な映像になっていました」と料理の作画を絶賛した。
この後、4人がお題に合わせてフリップで答える企画「右沙田選手権！出張版！」を実施。「シャイだけど〇〇」というお題に対して、それぞれ個性的な回答が飛び出す中、花澤は「シャイだけど、ソラジローの天気予報は毎日映り込みに行きます」と回答。大ウケした『ユイカ』のジャッジで、花澤が勝者に選ばれた。また、石川＆石谷が議題に合わせてプレゼン対決する企画「あなたは、どっち派!?」では石川が見事２連勝を収め、「真面目にやるときはやるのよ」とドヤ顔に。敗れた石谷は「勉強して、またここに戻ってきます」と悔しさを滲ませた。
最後に一人ずつメッセージを求められると、『ユイカ』は「きっとたくさんの方々に愛される作品だろうなと思って曲を書いたので、ぜひ飛ばさずに最後まで聴いていただけたらうれしいです」と、石谷は「４月から新生活が始まる方や、推し活をしている方も多いと思いますが、『ただおじゃ』を推していただければ、皆さんの生活に潤いも与えられると思います」、石川は「こういう友だちがほしかった、こういう隣人がいたらうれしいなという夢が詰め込まれていて、『人と人との繋がりとは、こんなに温かくて素敵なものなんだ』と感じられる作品になっています」とコメント。最後に花澤が「監督はじめスタッフさんたちが心を込めて作ってくださっている作品です。美味しいご飯もいっぱい出てきますし、何より３人の関係性がどうなっていくのか、ぜひ楽しみながら見守っていただければと思います」とコメントし、イベントを締めくくった。
アニメ『ただいま、おじゃまされます！』は、日本テレビAnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて、４月７日より毎週火曜深夜25:29より放送。またBS日テレにて４月８日より毎週水曜深夜24:00から放送スタートする。原作コミックは、コミックシーモアで連載中。
（文：水野幸則）