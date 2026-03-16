【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは１５日、熱戦の幕を閉じた。

最終日のアルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）が今大会日本勢４個目のメダルとなる銅を獲得した。同日夜（日本時間１６日未明）にはコルティナダンペッツォで閉会式が行われ、フィナーレを迎えた。

この日の閉会式の会場は、７０年前の１９５６年コルティナダンペッツォ冬季五輪で開閉会式などで使われた施設を新たに改修したもの。今回の五輪・パラの競技会場としても使用された。式典のテーマは「イタリアのお土産」。障害を持つパフォーマーらが、光るロープやボールなどを使い踊りや演奏を披露した。選手入場では、国として参加したロシアやベラルーシの旗手が笑顔で行進した。一方、侵略を受けるウクライナは開会式に続いてボイコット。距離スキー混合１０キロリレー銀メダリストのパブロ・バリが「隣国の領土を侵略するような国を平和の祭典に参加させることは容認できない」と訴えるなど、ウクライナの選手たちは期間中、ロシアやベラルーシを拒否する姿勢を示した。

閉会式で日本選手団は、スノーボード男子の小須田潤太（オープンハウス）と車いすカーリング混合ダブルスの小川亜希（チーム中島）が旗手を務め、他の選手たちも会場内で見守った。

銀メダル２個を獲得したアルペンスキー女子の村岡桃佳（トヨタ自動車）は「パラリンピックの存在の大きさを改めて感じることができた日々だった」とコメント。国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のアンドルー・パーソンズ会長は「選手たちは重圧や国際社会の緊張を越えて、人間の美徳の普遍性、逆境での強さと可能性を世界に伝えた」などと述べた。