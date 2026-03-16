兄貴分としての優しさか。安田大サーカスのクロちゃんが3月13日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」にMCとして生出演。妹分の仰天行動をバラした後に、やんわりと注意した。

【映像】生誕祭でおねだりしすぎた？エピソード

番組冒頭、強くてニューゲーム。のクロノ・ネコノ・ナナコが「つい最近、誕生日を迎えました。クロちゃんの妹分、クロノ・ネコノ・ナナコです。わわわわわー！わわわわわー！わわわわわー！」とクロちゃんをまねて挨拶した。この挨拶にクロちゃんは「分かんないけど、すごいね。妹分をガンガン出してくるようになってるからね」と苦笑しつつ、「思ったんだけど、誕生日はいつだったの？」と確認。ナナコが「3月の10日が誕生日で…」と返す中、「お祝いとか、結構された？」と聞いた。

これにナナコが「はい。その時、生誕祭やって、お祝いされて。もう本当に嬉しいです」と答えると、クロちゃんは「素敵ですよね。なんかクラウドファンディングをしててね。しっかりね、みなさんが出してくれたのにも関わらず、もう1個いこうとして、もっと高いのをいこうとして、運営から怒られましたよね」と暴露。「あっ！ヤバイ、ヤバイ。ガチで怒られてるやつだから…」との反応には「あんまり聞いたことないですよ。達成した後に、すぐにもう1個上の段階にハードルを上げようとしたから」と付言し、共演の元AKB48・岡部麟が「目に見えて欲張っちゃった」と笑うと、「そういうところは、ちょっと気を付けてくださいね」と忠告した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）