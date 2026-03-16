トレンドのデニム・シャンブレー調で登場! 高伸縮なのにきちんと感「スーパーストレッチセットアップ」
AOKIは、ビジネスカジュアルスタイルにも最適な、きちんと感がありながらもハイストレッチ素材を使用した高い伸縮性が特長の「スーパーストレッチセットアップ」の販売を開始した。同商品は、AOKIの店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売している。
「スーパーストレッチセットアップ」
「スーパーストレッチセットアップ」は、きちんと感がありながらも伸度15%以上という優れた伸縮性で、着心地が抜群のアイテム。
トレンドのデニム調・シャンブレー調の2素材展開で、見た目はカジュアルな風合いだが、きちんと感と高いストレッチ性を実現した。さらに、セットアップでも単品でも使用できるため、オンでもオフでさまざまなコーディネートを楽しめる。
また、ナイロン混紡生地のため接触冷感性・速乾性に優れており、自宅での洗濯が可能でシワになりにくいなど、忙しいビジネスパーソンにうれしい高機能性も兼ね備えている。
価格はジャケットが2万1,890円、スラックスは8,789円。デニム調/紺と、紺・ベージュ/シャンブレー調で展開する。(シャンブレー調のベージュのみ限定店舗で販売中）
「スーパーストレッチセットアップ」
「スーパーストレッチセットアップ」は、きちんと感がありながらも伸度15%以上という優れた伸縮性で、着心地が抜群のアイテム。
また、ナイロン混紡生地のため接触冷感性・速乾性に優れており、自宅での洗濯が可能でシワになりにくいなど、忙しいビジネスパーソンにうれしい高機能性も兼ね備えている。
価格はジャケットが2万1,890円、スラックスは8,789円。デニム調/紺と、紺・ベージュ/シャンブレー調で展開する。(シャンブレー調のベージュのみ限定店舗で販売中）