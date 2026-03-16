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Photo by »û粼ÃÎ´î
PAS TASTA
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2026.02.28 @¿·½ÉZepp Shinjuku
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¡¡VJ: tsuchifumazu @tsuchifumazu412
PAS TASTA with underscores
¡¡ Spoiled little brat
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WE LOVE SIX IMPALA @siximpalasix pic.twitter.com/CUdPWV1YET
- PAS TASTA (@pas_tasta) February 28, 2026
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2026.02.28 @¿·½ÉZepp Shinjuku
¡ØVICTERA EXA¡Ù @victera_info
¡¡VJ: tsuchifumazu @tsuchifumazu412
PAS TASTA with underscores
¡¡ Spoiled little brat
PAS TASTA with KATT
¡¡ peanut phenomenon ft.¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó
¡¡¡¡ six impala remix
WE LOVE SIX IMPALA @siximpalasix pic.twitter.com/CUdPWV1YET
- PAS TASTA (@pas_tasta) February 28, 2026