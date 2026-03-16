ドル指数は小幅に低下、調整の動きが交錯＝ロンドン為替



ロンドン時間にはドル指数が小幅に低下している。この日のこれまでのレンジは１００．１８１から１００．４８０までとなっており、先週末NY終値１００．３６２を挟んで振幅している。足元では１００．２４付近とやや調整に下押しされている。



中東情勢に改善の兆しはまだ見えていない。双方の戦闘・攻撃が継続している状況だ。ホルムズ海峡をめぐって緊張感が極度に高まっている。ただ、今週は明日の豪中銀を皮切りに、米国・日本・英国・欧州などの中銀金融政策発表が相次ぐ。イベントを控えた調整を交えて神経質な展開となっている。



ドルインデックス＝100.24(-0.12 -0.12%)

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