欧州株　マイナスに転じる、米株先物も上げ幅縮小
東京時間18:59現在
英ＦＴＳＥ100　 10260.94（-0.21　0.00%）
独ＤＡＸ　　23336.18（-111.11　-0.47%）
仏ＣＡＣ40　 7859.16（-52.37　-0.66%）
スイスＳＭＩ　 12754.38（-84.89　-0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:59現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46968.00（+82.00　+0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6712.25（+26.50　+0.40%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24724.25（+118.50　+0.48%）