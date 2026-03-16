欧州株 マイナスに転じる、米株先物も上げ幅縮小
欧州株 マイナスに転じる、米株先物も上げ幅縮小
東京時間18:59現在
英ＦＴＳＥ100 10260.94（-0.21 0.00%）
独ＤＡＸ 23336.18（-111.11 -0.47%）
仏ＣＡＣ40 7859.16（-52.37 -0.66%）
スイスＳＭＩ 12754.38（-84.89 -0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:59現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46968.00（+82.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6712.25（+26.50 +0.40%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24724.25（+118.50 +0.48%）
東京時間18:59現在
英ＦＴＳＥ100 10260.94（-0.21 0.00%）
独ＤＡＸ 23336.18（-111.11 -0.47%）
仏ＣＡＣ40 7859.16（-52.37 -0.66%）
スイスＳＭＩ 12754.38（-84.89 -0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:59現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46968.00（+82.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6712.25（+26.50 +0.40%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24724.25（+118.50 +0.48%）