一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟が主催する「２０２５年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会 文部科学大臣楯争奪 第４６回個人の部」（通称＝春高・春中ゴルフ）の開会式が１６日、“ゴルフのまち”を推進している兵庫・三木市内で行われた。

中曽根弘文会長による主催者あいさつに続き、大会を共催する三木市の仲田一彦市長が登壇。「今年で６回目となる春高・春中ゴルフがいよいよ始まります。４月には市内にある関西国際大が経営学部にゴルフマネジメントコースを開講します。“ゴルフのまち”として今後もジュニアゴルファーへのゴルフ環境の充実に力を入れていきたい」とあいさつした。

最後に、財務大臣の片山さつき参議院議員がビデオメッセージに登場。「片山家はマルマンの創業家です。私自身もゴルフは大好き。強い日本、そしてみなさんが強いゴルファーになることを期待しています」とエールを送った。

試合は１８日から３日間、同市内にあるオリムピックＧＣ（高校男子）、チェリーヒルズＧＣ（高校女子）、三木ＧＣ（中学男女）の３コースで行われる。