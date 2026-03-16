ブラジル代表としてWBCで活躍した社会人野球ヤマハの左腕・沢山優介投手（22）が16日、日米スカウトが駆けつける中、桜美林大（首都2部）とのオープン戦で“凱旋”登板し、圧巻の投球を見せた。

11日の夜に帰国。時差ぼけが残った状態にも「好調投手陣の競争の中に入っていく。休んでいる暇はない」と志願してのマウンド。出番は2番手としての5回だ。常にストライク先行で追い込み、7番から3者連続空振り三振斬り。貫禄を見せつけ、「コンディションは完璧じゃないですけど良かったと思います」と笑みを浮かべた。

WBCではメジャー中心のイタリア代表らを相手に、2戦8イニング4安打無失点の快投。この日はMLBフィリーズの大塚国際スカウトらネット裏から日米4球団が熱視線を送るなど、渡米前と帰国後で周囲を取り巻く環境は変わった。「初の大舞台で文句ない結果はうれしかった」と財産にしつつ「今は東京ドームのマウンド（都市対抗）で先発し、長いイニングを投げて勝利に貢献することが一番の目標。そこしか考えていません」と意気込んだ。

言葉通りの活躍を見せれば、ドラフトで指名漏れした2年間の悔しさを晴らし、学童で野球を始めた頃に描いた「日本のプロ野球に入る」夢が実現する。楽天の益田スカウトも「プロ解禁の3年目に1度見たけど、（当時から）体が大きくなった。ストレートが両サイドに決まって、チェンジアップも良い。凄く楽しみです」と今後へ期待を寄せた。

19日からはJABA東海地区春季大会が開幕。沢山にとって大事な1年が始まる。