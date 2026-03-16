「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表１-２米国代表」（１５日、マイアミ）

１点差の九回２死三塁、フルカウントから米国ミラーが投じた落ちる球がストライク判定となり、見逃し三振でゲームセット。見送った打者ペルドモは、四球を確信してバットをベンチ側に投げようとしたが、判定を聞き、頭を抱えてしゃがみ込んだ。

微妙な判定となったが、各試合の重要場面を複数動画で紹介しているＷＢＣの公式ＳＮＳには、この場面がゲームセットの場面だったためか、「ミラーが勝負に勝利！アメリカ代表が試合に勝利！」として一部始終が動画としてアップされた。

動画は投手の後方から撮影され、ストライクゾーンの長方形が目安として入っている。落ちる球を捕手が捕球したのはかなり低い位置で、かなり微妙な１球。

異例の１万３０００件超のコメントが殺到。主に英語で「ミラーは好きだが、ボールだ」「四球！」「不当な判定」「ストライクではない」「野球界ではこれがストライクなのか」「少し低いように見える」などの投稿や、オバマ大統領が両手で「Ｗｈａｔ？」ポーズの動画なども投稿され、荒れ模様となっている。