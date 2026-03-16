【麺屋NOBUNAGA】3月17日・18日に「永久無料トッピング券」「ラーメン無料券」配布！太っ腹企画は新富町店限定。

麺屋NOBUNAGAは、3月に新富町に4号店をオープンします。それにあわせて、2026年3月17日と18日は先着300人に「永久無料トッピング券」と「ラーメン無料券」を配布します。

永久無料トッピング券は300枚限定

3月17日に、「麺屋NOBUNAGA」の4号店を新富町（東京都中央区新富1丁目15-4 CGA新富1階）にオープンします。

内装は、オールカウンターの和風、日本の和の雰囲気を感じられる仕上がりに。10段階の辛さを選べる辛味ラーメンや各種トッピング、夜のちょい飲みにも対応したおつまみメニューも用意されています。

また、毎月1日はラーメン一杯500円の感謝イベントなど、定期的に開催予定です。

4号店オープンキャンペーンイベントとして、3月17日と18日に「永久無料トッピング券」と「ラーメン無料券」を配布。

「永久無料トッピング券」は300枚限定で、ひとり1枚までです。

また、「ラーメン無料券」は次回来店時に利用できます。

「麺屋NOBUNAGA」人気ナンバー1のラーメン

「濃厚鶏白湯NOBUNAGA」の人気ナンバー1メニュー『濃厚鶏白湯NOBUNAGAスペシャルラーメン』は、48時間煮込んで鶏の旨味を最大限まで引き出した濃厚な鶏白湯のコクのあるスープが特徴です。麺は食べ応えのある厳選された中太ちぢれ麺。さらにトッピングの桜エビとオニオンの風味がしっかりと香る一杯です。

時間とともにフライドガーリックが溶け出すことで濃厚な味わいへの変化も楽しめます。さらに、白米をダイブさせて"おじや"にして食べる〆のアレンジもおすすめです。

『濃厚鶏白湯NOBUNAGAスペシャルラーメン』の価格は1480円。

麺屋NOBUNAGA新富町店の営業時間は、11時から15時と17時から22時まで。

3月17日と18日はスープがなくなり次第終了予定です。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部