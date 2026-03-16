去年、停電で大規模な被害が出た岐阜市の中央卸売市場で、再発防止に向けた新しいゲートが出来ました。しかし、現場を訪ねるとまだまだ課題が…

【写真を見る】事故で停電“魚も全滅” 岐阜の卸売市場に再発防止の新ゲート でも猛スピードの車が…“最近特に悪い”運転マナーの実態

威勢のいい声が飛び交う岐阜市の台所、中央卸売市場。毎朝、多くの仲買人が集まり、新鮮な魚や野菜が取引されています。

（岐阜魚介 武藤康裕常務取締役）

「（色が）黒か赤か分からない魚は買えない。停電の時はひどい色だったので、やっぱり電気のおかげやね。電気は大事、つくづくそう思うよ」





暗闇に目利きのプロもお手上げ

8か月前、この場所は「真っ暗」になっていたのです。

（柳瀬晴貴記者 2025年7月）

「停電の影響で建物は暗く、車のライトを照明代わりに使っています」



去年7月、市場の広い範囲が停電しました。

競りは暗がりの中、懐中電灯やスマートフォンの明かりだけを頼りに行われました。この時ばかりは、目利きのプロたちもお手上げ状態。



（仲買人 2025年7月）

「一回もきょう包丁触っていません。暗くて触れんもん、うちらの仲買は。どうしていいか分からん。初めての経験なので」

停電の原因は“交通事故”

停電の原因は、場内で起きた交通事故。荷台を開いたまま走っていた大型トラックが、施設内の高架にぶつかり高圧電線が切れたのです。

停電は1週間続き、市場では水槽の魚が全滅。電子システムもストップし、被害総額は数億円にのぼりました。



大規模停電から8か月。改めて現場を訪ねてみると。



（記者 3月13日）

「事故のあった高架の手前にゲートが設置されています」



岐阜市は、高架の手前に衝突を防ぐ鉄骨ゲートを整備し、先週完成しました。整備費約2700万円。高さ制限を示す表示板や警告灯も取り付けられています。

事故の第一発見者は…

事故の第一発見者となった卸売業者の男性は、当時をこう振り返ります。



（事故の第一発見者）

「音がすごくて、外に飛び出したらトラックがぶつかっていた。真っ暗です。電気も何も見えない。どーんと音がして30秒～1分くらいで全部消えました」



再発防止の取り組みが進む一方で、こんな心配も。



（事故の第一発見者）

「最近トラックのマナーが悪くなってきている。本当にここ1～2か月くらいです。なかなか直らないと思います」

場内を猛スピードで走る業者

市場に出入りするトラックやフォークリフト。その運転マナーがここ数か月、特に悪いというのです。



（記者）

「ものすごく速いスピードで進んでいます」

取材中にも、狭い場内を猛スピードで走る車が。市場内は公道ではありませんが、時速20キロの制限速度が設けられています。



（市場関係者）

「場内をもうちょっとゆっくり走ってもらいたい。いろんなトラックやフォークリフトが走っているので…」

運転手「近場の荷物を運ぶだけ」

さらに、荷台の一部を開けたまま走るトラックも。



（市場関係者）

「ああいう車はよく見かける。ちょっとした移動だからという頭でいるのだろう。閉めるだけのことが面倒なのだろうね」

運転手に話を聞くと…



（トラック運転手）

Q.パネルを開いたまま走っていたが？

「近場の荷物を運ぶだけだから。僕のチームはそういうやり方なので、（開けたまま）公道を走ることもある。黙認やな今のところ」

Q.荷物が落ちるのでは？

「それもある時はある。ほとんど、それは気を付けている」

停電事故後も場内で7件の事故…

停電事故のあとも、場内では7件の事故が発生しています。岐阜市も、場内の運転マナーの悪さを10年以上前から把握していて、これまで何度も注意を呼びかけているといいます。



（市場長）

「正直マナーやモラルは課題があると思っている。周路・営業環境の改善に向けて取り組みは継続している」



停電から8か月。ゲートが完成した今、運転マナーの改善も求められています。