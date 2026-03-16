ソニーPCLとYOASOBIが共同で制作した音楽体験プロジェクト『“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -』の体験会が3月11日、ソニーグループ本社にてスタートした（期間は3月11日～15日の5日間）。

（関連：【写真あり】YOASOBIのデジタルアバターが登場したライブパフォーマンスの模様）

本イベントは「新しい空間音楽体験フォーマットの検証」を目的とした実証実験であり、YOASOBIのファンクラブ会員を中心に事前予約制で来場者が募られた。今回、筆者は初日の体験会に参加したので、その模様をレポートする。（Jun Fukunaga）

■楽曲と原作小説がクロスオーバーした3つの体験

会場内の受付エリアに到着すると、入場前にまずスタッフからスマートフォンを会場のWi-Fiに接続し、QRコードで専用サイトを開くよう案内があった。次にスマートフォンの音量を最大にするという指示を受けたあと、首掛け用のスマホストラップを受け取り、会場へ入る。

会場の中は、前列から後列にかけて段差のついた客席が並ぶ映画館のホールのような空間になっており、正面には大型LEDディスプレイが設置されていた。そして、指定された席に着くと、間もなく体験コンテンツがスタートした。

全3曲で構成されたこのコンテンツは、いずれもYOASOBIの楽曲とその原作小説を元にした体験となっている。

最初の体験では、スマートフォンの画面に「夜に駆ける」の原作小説『タナトスの誘惑』というタイトルが表示され、会場のスピーカーから同小説の朗読が流れ始めた。朗読が進む中で、場面に合わせて手元のスマートフォンからは階段を上がる足音や、物語の象徴的なセリフが聞こえてくる。これは、来場者自身のスマートフォンが、小説の世界を一人ひとりに届ける演出装置として機能していることを意味する。それに気づいた時、先ほどの「音量を最大に」という指示の意味がわかった。

さらに、地響きのような重低音が会場に響くと同時に床面が振動し、地鳴りを身体で感じるような体験も用意されていた。その後、スマートフォンに「夜に駆ける」と表示されると同曲の再生が始まり、小説の世界観をモチーフにしたと思われる3DCG映像がスクリーンに流れた。続いてYOASOBIのデジタルアバターが登場し、ライブパフォーマンスが展開された。メンバー本人は出演せず、その身体と動きをスキャンして制作されたアバターがパフォーマンスを届けるという形だ。

2つ目の体験では、原作小説『RGB』のセリフがメッセージアプリの通知のようなかたちでスクリーンに映し出された。こちらでもスマートフォンから物語のセリフが聞こえてくる仕掛けは同様で、その後はアバターによる「三原色」のライブ映像へとつながっていく。また、このタイミングで筆者が気づいたのは、映像空間内のバーチャルライトと、会場に設置されたリアルな照明が精密に連動しているという点だ。このデジタルツインによる空間演出が、スクリーンの中と外の境界を曖昧にしていた。

3つ目の体験は、初代PlayStation発売30周年を記念したYOASOBIとのコラボプロジェクト『Project: MEMORY CARD』をテーマにしたものだ。スクリーンには、同プロジェクトで一般から募集された「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」のエピソードが映し出された。これまでの2つの体験と異なっていたのは、「PLAYERS」の楽曲パートでスマートフォンと連動したシューティング型のミニゲームが用意されていた点だ。ゲーム内の爆発音に合わせて床面が振動し、爆発の衝撃が足元からリアルに伝わってきたのも印象的だった。

■提示された「新しい音楽体験のかたち」を振り返って

3つの体験を通じて感じたのは、これらが単に音楽を「聴く」体験ではなく、アーティストの世界に全身で入り込む、新しい音楽体験のかたちだということだ。

この体験は、大型LEDディスプレイによるダイナミックな映像空間、触覚を刺激するハプティクス、立体音響、そして来場者自身のスマートフォンとの連動によるサウンド表現など、ソニーグループが持つ複数の先端技術を横断的に組み合わせることで実現されている。体験後の質疑応答でも、グループ内の技術連携によってこのプロジェクトが成り立っていると説明があった。

なかでも注目したいのは「音声同期を用いたスマートフォンの連動技術」と「ハプティックフロア」の2つだ。スマートフォン連動技術は、会場のスピーカーとは別に、手元の端末から効果音やセリフが同期再生されるというもの。会場全体の空間音響と手元の音が重なることで、独特の没入感が生まれていた。この技術が音楽ライブに導入されたのは、今回が初めてだという。

もうひとつのハプティックフロアは、床面に振動を発生させる触覚フィードバック技術だ。今回の体験では、会場の床そのものが振動しており、音楽のリズムや重低音を身体の芯で感じさせる仕組みとなっていた。ソニーPCLによると、低音域に強いパワーを持つこの技術では、コンテンツに合わせて振動の強さや形状をカスタマイズ可能だという。たとえば、先述した地鳴りや爆発が起きた時の振動も、それぞれの質感が明確に異なっており、演出に合わせて振動そのものがデザインされていることが体感として伝わってきた。

興味深いのは、ハプティクス技術の活用の可能性は、今回のような音楽体験だけに限らないということだ。ソニーPCLでは、すでに別のプロジェクトでこの技術と風や香りといった要素を組み合わせる実証実験にも取り組んでいるという。今後は音、振動にくわえて風や香りといった様々な要素を取り入れ、コンテンツの世界観に合わせた体験をより複合的にデザインしていくことも可能だそうだ。

また、技術面以外ではYOASOBIがコラボレーターに選ばれた理由にも注目したい。本プロジェクトはアーティストの世界そのものに観客が入り込む体験を目指しており、物語から音楽が生まれるYOASOBIの創作プロセスがその構想と合致していたという。そのため、既存の音楽ライブの延長と捉えられかねない「バーチャルライブ」という表現は意図的に使われていない。

実際、先述したようにプログラムは楽曲の再生からではなく、原作小説の朗読から始まる。そして、物語の世界に引き込まれたところでライブシーンが展開される。既存の音楽体験の延長にある通常のバーチャルライブとは一線を画す構成により、来場者は、小説から音楽が生まれるYOASOBIの創作プロセスをそのまま追体験することが可能だ。

本イベントが意図した体験を通じて、筆者はコンサートでもなく、ミュージックビデオでもない、第三の音楽体験のフォーマットとしての可能性を十分に感じ取ることができた。

しかし、今回の体験はあくまで「Concept Prototype」と銘打たれている通り、まだ実験的な取り組みの段階にある。この点について、ソニーPCLは技術の進化やビジネスモデルの構築など、乗り越えるべき課題は多いとの認識を示す。

それらがひとつひとつ解決されていけば、今回の体験で片鱗が見えた「リアルとバーチャルの境界を溶かしていくことで生まれる新しい体験」は、さらに完成度を増していくはずだ。その意味で「INTO THE WORLD」は、その名の通り、新しい音楽体験の世界への入り口となるイベントだった。今後のプロジェクトの進展に引き続き注目していきたい。

（文＝Jun Fukunaga）