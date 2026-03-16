加藤和樹が、新曲「アウトキャスト」を3月18日に配信リリースする。

（関連：Ave Mujica、佐々木李子、前田佳織里、大渕野々花……女性声優が彩る2025年冬アニメ主題歌ピックアップ）

同楽曲は、学生団体 東京大学UNiTeが運営するWebプラットフォーム『ボイス・オブ・ユース JAPAN』7周年のアニバーサリーソングとして制作され、YouTubeでのみ公開されていたものだ。2024年12月10日の『人権デー』に合わせてMVが公開されていたが、このたび配信シングルとしてリリースされることになった。

“アウトキャスト”とは、社会の中で締め出されたり、周辺化されたりした人々を指す言葉。30年以上前に書かれた少年の思いを原点に、“違い”をテーマとして楽曲が制作された。時代が変わってもなお、生きづらさを抱える人々に寄り添うメッセージが込められている。

『ボイス・オブ・ユース JAPAN』（VoYJ）は、2018年に東京大学の学生たちが国連機関などとのパートナーシップのもと立ち上げた、若者による若者のためのWebプラットフォーム。その活動の1つである『VoYJ Song Project』では、これまでにも安田祥子「丘」、マシュー・モリソン「Find the Friend in Me」、Mr. Bigのエリック・マーティンが歌唱した「I’ll be there just for you」などの楽曲が発表されている。

なお、加藤は恵比寿ガーデンホールでのファンクラブイベント『THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ~20th Anniversary Kick Off Special~』や東京オペラシティコンサートホールでの『Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026』なども開催予定。オーケストラコンサートはプレイガイド先行予約を3月28日から受付予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）