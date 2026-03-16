back numberが、『Grateful Yesterdays Tour 2026』追加公演として初のアジアツアーを台北、ソウル、香港にて開催する。

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同アジアツアーは、2026年5月から開催している自身最大となる50万人規模、5カ所9公演のスタジアムツアーに続く公演だ。アジアツアー開催にあたり、オフィシャルファンクラブ『one room』では、海外在住者向けの入会受付も開始となった。

なお、同アジアツアーのチケットは、ファンクラブ『one room』で3月23日18時59分までFC最速先行を受付中だ。

＜清水依与吏 コメント＞

「アジアツアー！！」

とか

「国外でライブ！！！」

なんて言われると身構えるしこころざしとかバンド像とか難しい話しちゃいそうになるんだけど

「待ってくれてる人がいるらしいですよ」

と言われるとおおそうなの？じゃあ行かないと！ってなります

若干まだほんとに？ライブできるほどいらっしゃいます？

なーんて思ったり思わなかったりワクワクしたりドキドキしながら

っとその前に国内で大仕事が

ってなりながら暮らしていますどこかでお会いできたら嬉しいです

お会いできなくてもたまに思い出してくれたり曲聴いてくれるだけで嬉しいです清水依与吏（back number）

（文＝リアルサウンド編集部）