1万人を超えるランナーが早春の讃岐路を駆け抜けました。きのう（15日）初めて開催された、「かがわマラソン2026」です。沿道の応援は10万人。香川らしいおもてなしにあふれた1日となりました。

【写真を見る】初めての「かがわマラソン」1万人超のランナーが参加 沿道の応援は10万人「給水所」ならぬ「給うどん所」でおもてなし【香川】

朝焼けのアリーナ発着点は、高松市サンポート地区のあなぶきアリーナ香川です。県内外から大勢のランナーが集まってきました。

（岡山から）「初めてというのが一番いいですわ。第一回ということでね。」



（兵庫から）「50回以上走っている。これが正装です」「コースは前半上りで後半下るみたいなのでイメージしながら走りたい」



大会を支えるのは、のべ約3300人のボランティアスタッフです。こちらも朝早くから準備に追われました。



（ボランティア）

「めちゃくちゃ人がいて地元が賑わっている感じがして嬉しかった」「県外の人が集まってきているから嬉しい」「こういう機会にたずさわれるのが嬉しい」「かがわマラソンがんばるぞー！！」

（午前10時号砲）

フルマラソンとファンランにあわせておよそ1万1千人がエントリー。

RSKのアナウンサー4人も、フルマラソンに挑戦です。

初めての光景に街が沸く

高松市中心部が多くのランナーで溢れる初めての光景に街が沸きました。



（沿道で応援する人）

「いいですね。元気が出る」「皆頑張ってるんで目立とうかなと思って。こんなイベントがあれば県民も楽しい」「びっくりというか（香川でも）こんなことができるんだな」



栗林公園を右手に見ながら中央通りの交差点を西に曲がって、今度は国道32号を南下。田園風景が広がる中、9．4キロ地点では地元の子どもたちが応援ダンスでランナーたちを出迎えます。



「おいしいうどん食べてがんばれ！」

「給水所」ならぬ「給うどん所」でおもてなし

ランナーへのおもてなしとしてうどんを振る舞う、「給水所」ならぬ「給うどん所」があるのも「かがわマラソン」ならではです。ランナーにとって大切なエネルギー補給です。足を休めながら美味しそうにうどんをすすります。



「うんまっ！」「めっちゃうまい。あとは完走だけを目指します」

「（大阪から）めっちゃ美味かった。これを食べに走りに来たようなもの。直島美術館行ってマラソンに出てうどんを食べようと思って。妻もゴールで待ってるので頑張って走ります。」



さらに、こんなおもてなしも。日頃の練習の成果を「だしきって」と、思いをこめた「うどん出汁」です。



ランナーたちは綾川町で折り返し、沿道の声援を受けながら快晴の讃岐路を駆け抜けます。



（声援）

「初めて初めて！興奮したわ私の方が声が枯れてしまってありがとう！ありがとう！みんなの元気もらえたよ！ありがとうね！」



関門閉鎖に間に合わなかったランナーも…



「楽しかったです。」「来年は完走したいです。（時間に）追われることなく」



マラソンはいよいよ最終盤。瀬戸内海を眺めながらフィニッシュを目指します。

最初にフィニッシュテープを切ったのは…

最初にフィニッシュテープを切ったのは京都府の古川大晃選手。かがわマラソン初の栄冠に輝きました。



あなぶきアリーナ香川に戻ってきたランナーの、充実した歓喜の瞬間です。地元企業によるアクリル製の完走メダルも、香川ならではです。



「メダルも特徴的でかわいい」「3時間半で走ると決めていたギリギリ30秒くらいでゴールできました。目標は達成できました」「高松にこれだけ人が来てくれる。見かけない光景。すごく嬉しい来年もやってほしい」「声援が凄くて。右から左からバットマン頑張ってとか、ときどきばいきんまんとかデビルマンとか応援してくれた。」「海も見えて山も走れて」「すごく温かくていい大会でした」



（実行委員会会長 池田豊人香川県知事）

「皆さんも苦労して準備してくれた」「きょうこの日が迎えられて本当にうれしい」「県民をこれだけ楽しませてくれるマラソンだと分かったのでこれからも県民にとって一番の行事にしたい」「全国からもたくさんの人に来てもらえるマラソンにしたい」



初開催の「かがわマラソン2026」。香川が新たな活気と自信に満ち溢れた一日でした。