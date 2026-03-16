嵐の二宮和也は3月15日、自身のXを更新。WBC準々決勝でベネズエラに敗れ、大会連覇を逃した侍ジャパンへの思いをつづった。

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「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」を務める二宮は、所属するグループ「嵐」のラストツアーのため北海道に滞在中。Xでは「侍JAPANの戦いが終わりました。我々も北海道から声援を送らせてもらいました。」と書き出し、多忙なスケジュールの合間を縫ってWBC準々決勝に出場した侍ジャパンに声援を送っていたことを明かした。

しかし、侍ジャパンはベネズエラに逆転を許し敗戦。試合終了を受け、二宮は「結果をすぐ受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然と湧き上がりました」とつづり、準々決勝を関係者と共に観戦していたことや、楽屋の様子も明らかにした。

二宮は、「懸命に戦う姿にとんでもない勇気をもらいました」「チーム日本を支えて下さった皆様 本当にお疲れ様でした。ありがとうございます」と、侍ジャパンへの労いと感謝を述べている。



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この投稿には、Xユーザーから「お話に共感します」「ニノさんもお疲れさま～」「ニノさんの温かい言葉、きっと選手たちにも届いています」「楽屋で自然と拍手が起きたって聞いて、また泣けました…」「本当に胸が熱くなりました」「ニノくんの拍手エピソードで心が熱くなった」「深いリスペクトを感じて目頭が熱くなります」などコメントが寄せられた。