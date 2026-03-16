MAZZELアルバムリード曲「Get Up And Dance」先行配信決定！ショート音源＆ティザー動画公開

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MAZZELが、4月8日にリリースする2ndアルバム『Banquet』より、リード曲「Get Up And Dance」を3月23日に先行配信することが決定した。

■愛と多幸感が詰まったファンキーなパーティーチューン

「Get Up And Dance」は、USファンクバンド・FREEDOM、そしてポンキッキーズのテーマ曲でもおなじみスチャダラパーがリリースした「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングし、MAZZELらしい愛と多幸感が詰まったファンキーなパーティーチューン。

3月16日19時より、「Get Up And Dance」のショート音源とティザー動画も公開となった。ショート音源では「Get Up And Dance」のイントロを先行公開。幅広い世代に聴きなじみのあるメロディラインがMAZZEL版にアレンジされ、よりポップな仕上がりとなっている。

2ndアルバム『Banquet』は、日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマとして起用され大ヒット中の「Only You」や、最高難易度のダンスにチャレンジした楽曲「J.O.K.E.R.」「DANGER」など、2024年リリースの1stアルバム『Parade』以降にリリースされた楽曲含む14曲が収録される。

先日そのアルバムより先行配信された新曲「BANQUET BANG」はSpotifyバイラルチャート1位を獲得するなどストリーミングも好発進。冒頭3分間ワンカットで構成されたMVも500万再生を突破した。

「BANQUET BANG」含む新曲6曲のタイトルも公開となっているが、SEITOがCo-produceで参加した「MAKERZ」はMAZZELが誇れるもの、証明してきたものを言葉にした1曲。EIKIがCo-produceで参加した「Clover」は、MAZZELのことを見つけて応援してくれているすべてのMUZE（MAZZELのファンネーム）を想って書かれた爽やかな1曲となっている。

また、2025年リリースの1st EP『Royal Straight Flush』に収録されたユニット曲「HERO SUIT」をあらたにレコーディングし、フェスでのみ披露されていたMAZZEL8人での特別バージョンがボーナストラックとして収録される。

2ndアルバム『Banquet』を引っ提げた、グループとして初となる全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』は、東京・兵庫・愛知・福岡の4都市で9公演開催される。

■リリース情報

2026.03.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Get Up And Dance」

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/

■【画像】MAZZEL『Banquet』通常盤ジャケット