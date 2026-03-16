back number初のアジアツアー開催決定！「ほんとに？」（清水依与吏）
back numberが、『Grateful Yesterdays Tour 2026』の追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することを決定。日程、会場が発表された。
■「っとその前に国内で大仕事が」（清水依与吏）
2026年5月から自身最大となる50万人規模5ヵ所9公演のスタジアムツアーを発表しているback number。
今回のアジアツアー開催にあたり、back number official fanclub「one room」では、海外在住者向けの入会受付も開始された。
official fanclub「one room」では3月23日18時59分までFC最速先行を受け付けている。
■back number清水依与吏 コメント
■ツアー情報
『back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei』
08/22（土）TAIPEI・Taipei Arena
08/23（日）TAIPEI・Taipei Arena
『back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Seoul 』
09/12（土）SEOUL・KINTEX Hall 9
09/13（日）SEOUL・KINTEX Hall 9
『ack number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Hong Kong』
09/26（土）HONG KONG・AsiaWorld-Expo Hall 10
09/27（日）HONG KONG・AsiaWorld-Expo Hall 10
■リリース情報
2025.12.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「どうしてもどうしても」
