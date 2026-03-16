米津玄師『東京アニメアワードフェスティバル2026』で「アニメ オブ ザ イヤー部門」個人賞を受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師が『東京アニメアワードフェスティバル2026』において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス部門」を受賞。3月16日に行われた授賞式では、米津玄師から感謝の意を綴ったコメントが寄せられた。

■2025年はアニメ作品に4曲を書き下ろし

『東京アニメアワードフェスティバル』は、あらたな人材の発掘・育成、アニメーション文化と産業の振興に寄与すること、およ及び東京の魅力を発信し、東京の観光振興に資することを目的とした国際アニメーション映画祭。

そのうち、「アニメ オブ ザ イヤー部門」は、各年度の国内全上映・放送・配信作品から最も優れた作品・個人を選出する。

米津玄師は2025年、アニメ作品に4曲を書き下ろし。『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』主題歌として「Plazma」、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌として「BOW AND ARROW」、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として「IRIS OUT」、同作品のエンディングテーマとして、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」をリリース。

各アニメ作品との見事なマッチングを見せた他、「IRIS OUT」は国内・国外を含めた歴代チャート記録をぞくぞくと塗り替え、“歴代最高”を樹立する快挙を達成した。