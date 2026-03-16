長崎への原爆投下で15歳の若さで亡くなった林嘉代子さんを忍んで母親が植えた桜。平和への思いを込め「嘉代子桜」と呼ばれています。その思いを未来につなげようと、「嘉代子桜」の苗木が鹿児島市の小学校に贈られ、植樹式が行われました。



植樹式が行われたのは、鹿児島市の西田小学校です。子どもたちが、鹿児島市の下鶴市長と一緒に植えました。「嘉代子桜」は、長崎への原爆投下により15歳で亡くなった林 嘉代子さんを忍んで、母親が長崎市の小学校に植えた桜が始まりです。平和への思いを未来へ伝えようと全国の学校に苗木が贈られています。植樹式で、子供たちが平和への誓いの言葉を述べました。





(子供たち誓いの言葉)「この嘉代子桜を西田小学校のみんなで大切に育てていきます。そして私たちの力で平和な世界を守り続けることを誓います」(西田小学校・山鹿真人校長)「紛争が続く世の中です。世の中の平和のためにできることは何かと1人1人が考えて、これならできると思うことを、ささやかでもいいから1つ1つやってほしい。それをこの嘉代子桜が、子供たちに語り掛けてくれるのではないか」創立150周年を記念して植えられた「嘉代子桜」。次の世代を担う子供たちを見守り平和の大切さを伝える新たなシンボルになりそうです。