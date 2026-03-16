日経225先物：16日19時＝270円安、5万3260円
16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円安の5万3260円と急落。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては491.15円安。出来高は2720枚となっている。
TOPIX先物期近は3568ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.73ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53260 -270 2720
日経225mini 53255 -270 46266
TOPIX先物 3568 -20 2673
JPX日経400先物 32350 -230 90
グロース指数先物 730 -1 370
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3568ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.73ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53260 -270 2720
日経225mini 53255 -270 46266
TOPIX先物 3568 -20 2673
JPX日経400先物 32350 -230 90
グロース指数先物 730 -1 370
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース