　16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円安の5万3260円と急落。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては491.15円安。出来高は2720枚となっている。

　TOPIX先物期近は3568ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.73ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53260　　　　　-270　　　　2720
日経225mini 　　　　　　 53255　　　　　-270　　　 46266
TOPIX先物 　　　　　　　　3568　　　　　 -20　　　　2673
JPX日経400先物　　　　　 32350　　　　　-230　　　　　90
グロース指数先物　　　　　 730　　　　　　-1　　　　 370
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース