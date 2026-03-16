ＷＢＣ・日本代表は決勝トーナメントに駒を進め、３月１５日にベネズエラと対戦しました。



２連覇を目指すなか逆転負けを喫しましたが、北海道内各地で熱い声援が送られました。



侍ジャパンは日本時間の１５日、ＷＢＣ準々決勝でベネズエラと対戦しました。



（遠藤幸太さん）「（選手たちが）アップするときのウェアですよね。アップしたり、キャッチボールしようかみたいな」





誰よりも熱が入っているのは、夏の甲子園で駒大苫小牧高校が初優勝したときのメンバー・遠藤幸太さんです。野球ファンの家族が集まり声援を送ります。さらに伊藤大海投手の出身地、道南・鹿部町でもパブリックビューイングが行われました。試合は１点を先制された１回ウラ。１番・指名打者で出場した大谷翔平選手。打った瞬間、確信のホームラン。今大会３本目となる一発で同点に追いつきます。しかし、日本がベネズエラ打線に捕まります。１点差に詰め寄られ迎えた６回表。伊藤投手がマウンドにあがりましたが、まさかのスリーランホームランを浴び、逆転を許しました。その後も追いつくことができなかった日本。初めてベスト８で姿を消しました。（遠藤幸太さん）「うわー負けちゃったか。勝ち続けるのは難しいからね」（子ども）「日本は相手チームよりかっこよかった」（見ていた人）「悔しい結果にはなったけど、（伊藤投手が）出ているところを見られたのでよかった」連覇の夢は届きませんでしたが、世界に挑んだ選手の姿は道内のファンや子どもたちの胸に深く刻まれました。