＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】客席に大物落語家の姿（実際の様子）

十両の取組中、誰もが知る“あの顔”が映り込み、ファンの注目を集める一幕があった。

取組前、向正面の溜まり席にカジュアルなパーカー姿で鎮座する大物落語家の姿に、「一瞬一般人かと」「ずっと右端に映ってる」とファンが沸き立った。

注目を集めたのは、十両九枚目・玉正鳳（片男波）と十両十二枚目・剣翔（追手風）の一番。両力士が土俵に上がる直前に、中継カメラが向正面の客席を捉えると、そこには笑福亭鶴瓶の姿があった。白と黒のバイカラーが目を引くパーカのフードを被らず、気さくに談笑する鶴瓶の姿が映し出された。

取組は、立ち合い頭から当たると、玉正鳳が素早く中に入って左を差し、右で上手を引いて一気に前へ。左膝に大きなサポーターを巻いた剣翔は防戦一方となり、玉正鳳が力強く寄り切って2勝目（7敗）を挙げた。敗れた剣翔は、苦しい星が続く0勝9敗となった。

土俵上の熱戦とともに、画面の端に映り込み続ける大物の姿に、視聴者からは「笑福亭おるやん」「あっ芸能人」「つるべえ一瞬一般人と思え」「鶴瓶」といったコメントが続出。また、X（旧Twitter）でも「今日の大相撲に鶴瓶見に来てるやんw」「すぐ分かったわw」「相撲見てるけどずっと右端に鶴瓶さん映ってる」と、その存在感に驚く声が相次いで寄せられた。

大の好角家として知られる鶴瓶は、昨年11月の九州場所でも溜まり席で観戦する姿が話題となっており、場所を問わず飾らない姿で相撲愛を貫く姿勢にファンも親近感を抱いた様子だった。（ABEMA／大相撲チャンネル）