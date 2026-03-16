男性7人組「aoen」が初の47都道府県ツアーを行う。16日、都内で行われた最新シングル「秒で落ちた」の発売記念イベントで発表された。リーダーの優樹（23）は「僕たちからaoringに会いにいくので期待して待っていてください！」と呼びかけた。

初めてのライブツアー。吉報がイベント終盤に発表されると、会場からは黄色い歓声が上がった。優樹は「SNSで“会いに行くのが難しい”というコメントをみて、47都道府県を回りたいとメンバーで話していた。実際にかなってうれしい！」と笑顔をみせた。

イベントでは先輩グループ「＆TEAM」のFUMA（27）がMCを担当。輝（ひかる、20）は先輩にチームワークを保つ秘訣を相談。すると、初ツアーに挑む後輩たちに向けて「毎公演ごとにみんなでご飯を食べた方がいいよ！47都道府県のおいしいものを食べてください！」とエールを送った。

ツアーは4月23日に東京・恵比寿ガーデンホールで開幕する。雅久（21）は「aoringの気持ちに応えたい！僕たちはこのツアーに全てを懸けて準備しています！本気で日本一を目指しているからついてきてください！」と決意を込めた。