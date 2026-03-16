ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが15日(日本時間16日)、閉幕しました。

今大会、アルペンスキーでは、村岡桃佳選手が女子スーパー大回転(座位)と女子大回転(座位)の2種目で銀メダルを獲得。実は昨年4月にケガをし、同年11月にも左鎖骨を骨折。ぶっつけ本番の大会でしたが、個人通算11個目のメダルで冬季パラリンピック日本勢単独最多記録を更新しました。

スノーボード・バンクドスラロームの下肢障がいLL1のカテゴリーで小栗大地選手は、45歳にして自身初のメダルとなる銀メダルを獲得。これが冬季パラリンピック通算100個目という節目のメダルになりました。

また最終日にアルペンスキーの男子回転(座位)では、6大会連続出場の鈴木猛史選手が視界もかすむ悪天候の中で銅メダルを獲得。2014年ソチ大会以来、自身12年ぶりの表彰台でした。

ミラノ・コルティナ大会で日本勢が獲得したメダルは、銀メダル3個、銅メダル1個の計4個となっています。

また閉会式では、カーリングの小川亜希選手とスノーボードの小須田潤太選手が旗手を担当。6日から開幕した祭典が終わりを告げました。