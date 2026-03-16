WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）に行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに敗れ、8強で敗退した。初回に鈴木誠也（カブス）が負傷。その瞬間、岡本和真（ブルージェイズ）が打席でとっていた“善行”と、それに応えたベネズエラ主将サルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）の礼儀に称賛が集まった。

1-1の初回2死。二盗を狙った鈴木がヘッドスライディングするもアウトとなり、走塁で右足を負傷し交代を余儀なくされた。

打席に立っていた岡本は、ペレスのマスクを拾い上げると手渡した。受け取ったペレスもお辞儀をして何か言葉を掛けた。

米放送局「FOXスポーツ」の中継などに一瞬映ったシーン。ネット上の日本のファンの間でも話題を集めた。

「プロテクターを拾った岡本へ丁寧にお礼を言うペレスにほっこりした」

「岡本がマスク拾ってペレスに渡したらすんげーぺこぺこありがとしてて は？？好き、、ってなった」

「ペレスが落としたマスクを岡本が拾って返す時にお互いお辞儀してたシーン良き」

「ペレスめっちゃ人格者やね マスク渡した岡本にお辞儀してた」

「キャッチャーマスクを拾った岡本サンにお礼を言うペレス捕手。こういうスポーツマンシップをもっと放送してほしい！」

「ペレスがマスクを拾った岡本にめちゃくちゃ礼儀正しくお辞儀してた」

侍ジャパンは日本時間16日に帰国。ベネズエラは同17日の準決勝でイタリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）