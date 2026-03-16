デジタル腕時計にアナログなラクガキ感（アート的な意味で）。

耐久性に優れたタフネス腕時計の「G-SHOCK」。カラバリが豊富で企業や団体などとのコラボも積極的ですよね。遊び心があるモデルが多数展開されています。

最新作は白黒の手描き表現で活躍する、現代アーティスト兼デザイナーのジョシュア・ヴィーダスとのコラボレーション。アーティスティックでグラフィカルな装いになりました。

色と形が違う2モデル

ド定番の角形「DW-5600」をベースにしたのが「DW-5600JV-7JR」。白いボディーの上に黒のマジックでザザザっと色を塗った感じ。あえての雑さが、グラフィティアートやストリートアート風です。

フロントボタンと三つ目液晶が特徴の、「DW-6900」をベースに生まれたのが「DW-6900JV-1JR」。黒地に白でハイライトを描きまくり、まるでマンガのような見た目になっています。手描き感がイケてますね。

Image: G-SHOCK

どちらもバックライトには、トレードマークの「Cone」が浮かび上がります。

ジョシュア・ヴィーダスって？

Joshua Videsは、1989年生まれのカリフォルニアで活動するアーティストで、ストリートウェアのブランド「CLSC」の創業者。彼が塗装した「NIKE AIRFORCE1」がSNSでバズったのをきっかけに、現在は第一線で作品を発表しています。

プラモデルをマンガ風に塗ると2Dに見える「マンガ塗り」を本物のクルマやバイクなど現実にあるアイテムに適用し、芸術の域に高めている人なのです。

G-SHOCKはマンガ塗りが好き？

今回は有名なアーティストとのコラボですが、ちょっと前にも黒い縁取りやスクリーントーンを貼ったような｢マンガ・テーマ｣シリーズがありました。紙に描いた2Dみたいに錯覚する面白いモデルでしたね。

他のプロダクトでは、マンガ塗りのガンプラみたいにしたキーボードなんてのも面白い試みでした。

立派なアートだ

現代アートではかつて、ロイ・リキテンスタインやキース・ヘリングなど、コミック寄りのスタイルが確立されました。マンガ塗りもひとつのスタイルとして定着した感がありますね。

価格はどちらも2万1450円です。ジョシュア・ヴィーダスの芸術作品だと考えると高くないかも？

Source: YouTube, Instagram, G-SHOCK

Reference: SAI