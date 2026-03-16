ご飯が待ちきれず自動給餌器の前で待機する猫ちゃんの姿が可愛いと話題です。動画には「メッチャ待ってるｗ」「可愛すぎる♡」等の声が寄せられ78.5万回以上再生されています。

【動画：ごはんが出てくる3分前、猫が自動給餌器の前に来て…『必死に訴える光景』が可愛すぎる】

ご飯が待ちきれない小春くん

Instagramアカウント「tomatonegi」に投稿されたのは、ご飯時の猫の小春くんの姿です。飼い主さん宅では、ご飯の時間になったら自動給餌器からご飯が出るように設定しているそう。

小春くんは、なんとご飯が出てくる3分前から自動給餌器の前で待機していたのだとか。カリカリが出てくるのを今か今かと待つ小春くんですが、時間にはまだ早いようです。

ロボットをみつめるけれど…？

小春くんはご飯を早く出してほしくて、自動給餌器のロボットをじっと見つめていたそう。ロボットに訴えかけるものの、残念ながら効果はなかったようです。

ご飯の3分前から待っている小春くんは、きちんとご飯の時間を覚えているようですね。ご飯が待ちきれない小春くんが可愛い投稿となっていました。

ついてきてほしい小春くん

他の投稿では、ご飯を待ちきれない小春くんが自動給餌器の前まで飼い主さんを誘導している様子も。「早くこっちに来て～」と言いたげな小春くんの様子に、思わずご飯をたくさんあげたくなってしまうとのコメントが寄せられていたようでした。

飼い主さん宅では小春くんを含めて3匹の猫ちゃん達が暮らしているようです。可愛い猫ちゃん達がのびのびと過ごす姿に癒されると話題です。

最初にご紹介した投稿は78.5万回以上再生され「メッチャ待ってるｗ」「可愛すぎる♡」「背中から早く～が伝わってくるよ」等のコメントが寄せられ、ご飯が待ちきれない小春くんが可愛くて面白いとの声が多く集まっていたようでした。

Instagramアカウント「tomatonegi」では、3匹の猫ちゃん達の日々の可愛い様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tomatonegi」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。