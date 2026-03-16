いつもは会社に行ってしまうパパさんが在宅勤務へと変更に。家族で過ごせる特別な1日の穏やかな時間を切り取った記録が話題となっています。

動画は記事執筆時点で42万回再生を超え、「愛に溢れていて尊い」「キュンときます」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：いつもは会社に行ってしまうパパが家にいたら、『甘えん坊な猫』は…とんでもなく尊い『1日の様子』】

至近距離の“おはよう”が日課

YouTubeアカウント『musubiyori』に投稿されたのは、大好きなパパさんが在宅勤務となり、静かに喜びを爆発させる猫さんの様子です。

登場するのは、甘えん坊な猫のエースくん。こたつで寝ているというむすママさんを起こすのが日課で、顔のすぐそばまで近づいて存在をアピールするのだそうです。じっと見つめたり、そっと頬に寄り添ったりと方法はさまざまなのだとか。

小さな体を精いっぱい伸ばす仕草も愛らしく、その健気な姿に思わず笑みがこぼれるといいます。

在宅勤務で高まる甘えモード

この日は、いつも出勤しているむすパパさんが在宅勤務になったとのこと。大好きな家族が家にいる特別感からか、エースくんの甘えたい気持ちはいつも以上に高まっていたそうです。そばにいたい気持ちがあふれているのか、抱っこしてもらうと顔をスリスリするなどして満足そうな表情に。

むすパパさんの仕事の合間にも、ちょこちょこ名前を呼ばれたり優しく撫でてもらったりと構ってもらえて、嬉しい時間を何度も重ねていきました。

幸せに包まれておやすみ

構ってもらえる時間を存分に満喫したあとは、安心したようにのんびりモードへ切り替わったというエースくん。家族の気配をすぐ近くに感じながら、お布団の上で心地よさそうに体をあずけていきます。

前足を伸ばして体勢を整える姿もどこか満足げ。まぶたはゆっくりと閉じ、呼吸も次第に穏やかに。ぬくもりに包まれながら、そのまま深い眠りへと落ちていくエースくんなのでした。

動画には、「毎日エースくんにとってたくさん嬉しい日になりますように」「エースくんはママさんっ子だと思ってたけどこう見るとパパさんのことも大好きって伝わってきますね( *´艸｀)」「朝起きたらこんなかわいいお饅頭が目の前にいるなんて...!」「寝てる所も何もかもが可愛すぎます」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『musubiyori』では、陽気で甘えん坊なエースくんと、おねだりが上手なおむすびちゃんのほのぼのとした日常の記録を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『musubiyori』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。