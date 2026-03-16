◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル、１着馬に天皇賞・春の優先出走権）

距離が延びれば延びるほど、より輝きは増していく。武豊は阪神大賞典で他を圧倒する８勝。「強い馬に乗っているからね」と名馬たちとの記憶を思い出しつつ、こう冷静に分析した。「１分のレースと３分のレースでは全然違うからね、ペースが。長距離になればなるほど、（ペースの）幅が広くなる。その中で色々と動けるチャンスがあるからね」。正確無比な体内時計と豊富な経験を生かした手綱さばきで、多くの勝利を積み重ねてきた。

今年のパートナーはアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）だ。自らの手を離れた昨秋はジャパンＣでのカラ馬での先頭ゴールで話題を集めたが、成績は今ひとつ。しかし、高い資質は感じている。昨春の大阪―ハンブルクＣを勝った後。「カドラン賞やな」とフランスの芝４０００メートルで行われるマラソンＧ１の名前を挙げた。「いや、本当に行きたいぐらい。（それぐらいのスタミナが）ありそうやね」。昨春の目黒記念Ｖ以来のコンタクトで距離延長。復活へ導く手応えはある。

心強い援軍が背中を押す。友道厩舎はこのレースで最多タイの３勝。３０００メートル以上の平地重賞は現役最多の８勝を挙げる。そのひとつで武豊とのＧ１初勝利だったワールドプレミアの１９年菊花賞直後、友道調教師は「ジョッキーがうまいわ」と笑顔でつぶやいた。「ガチッとハミをかけるわけでもなく、乗り方もロスがない」と長丁場で寄せる信頼は厚い。

天皇賞・春（５月３日、京都）への始動戦。１か月前に栗東に帰厩し、乗り込み量は十分だ。「日経賞は（本番と）舞台が全然違うし、タフだけど、天皇賞には、ここからという感じになりますね」。王道からの始動を決断した友道師は笑顔でこう付け加えた。「今年の武豊の初重賞になってくれれば」。デビューから４０年連続重賞制覇を狙うレジェンド×長距離の名門厩舎。勝ち方を知り尽くすコンビに似合う結末は一つしかない。（山本 武志）