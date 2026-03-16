『仮面ライダーガッチャード』シーズン2のFSも終了？ 存在しない記憶を元にキャスト6人が完全アドリブトーク
「仮面ライダー」テレビシリーズ史上初、1年間を通して放送された『仮面ライダーガッチャード』の「シーズン2」となる『仮面ライダーガッチャード University』。そのラストを飾るのは史上初となる2度目のファイナルイベント『仮面ライダーガッチャード University ファイナルステージ』。その大千穐楽を終えたばかりの興奮冷めやらぬキャストの本島純政、松本麗世、藤林泰也、安倍乙、富園力也、加部亜門の6人が、楽屋からお届けするスペシャルアフタートークの配信、という仮想の設定を基にして企画されたスペシャルコンテンツを、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で22日から会員見放題配信となる。
【写真】迫力アクション！ 映画『仮面ライダーガッチャード』場面写真
本企画は、『仮面ライダーガッチャード』テレビシリーズやVシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』の後の物語を描いた「仮想シーズン2」から名エピソードを小説化したとする『小説 仮面ライダーガッチャード University』（講談社、16日発売）にちなみ、もし本当に「シーズン2」があったとしたら、当然ファイナルステージもあるはず、という仮想を基にして、レギュラーキャスト6人が大集結した。全50話に及ぶ過酷な撮影期間と、ついに迎えた大団円。完全な打ち上げモードでキャストたちが思い出を語り尽くす。ファン必見の裏話も飛び出すかも、という想像を元にトークする。
もちろん実際は「シーズン2」の撮影も2回目のファイナルステージも経験していない。存在しないはずの“思い出”を、身に覚えのない2027年までの過去（？）の年表や、撮影した覚えのないシリーズ放送リストを見ながら、台本なし、打ち合わせなし、完全アドリブでお送り。ハリウッドスターとの共演、東映次期社長の噂、脚本家デビューなど爆笑必至、究極のムチャぶり合戦からどんなケミストリーが生まれるのか？
■『小説 仮面ライダーガッチャード University』
テレビシリーズ＆Vシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』に続く、宝太郎たちの新たな活躍を描いた仮想シーズン2から名エピソードを小説化する。
本企画は、『仮面ライダーガッチャード』テレビシリーズやVシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』の後の物語を描いた「仮想シーズン2」から名エピソードを小説化したとする『小説 仮面ライダーガッチャード University』（講談社、16日発売）にちなみ、もし本当に「シーズン2」があったとしたら、当然ファイナルステージもあるはず、という仮想を基にして、レギュラーキャスト6人が大集結した。全50話に及ぶ過酷な撮影期間と、ついに迎えた大団円。完全な打ち上げモードでキャストたちが思い出を語り尽くす。ファン必見の裏話も飛び出すかも、という想像を元にトークする。
もちろん実際は「シーズン2」の撮影も2回目のファイナルステージも経験していない。存在しないはずの“思い出”を、身に覚えのない2027年までの過去（？）の年表や、撮影した覚えのないシリーズ放送リストを見ながら、台本なし、打ち合わせなし、完全アドリブでお送り。ハリウッドスターとの共演、東映次期社長の噂、脚本家デビューなど爆笑必至、究極のムチャぶり合戦からどんなケミストリーが生まれるのか？
■『小説 仮面ライダーガッチャード University』
テレビシリーズ＆Vシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』に続く、宝太郎たちの新たな活躍を描いた仮想シーズン2から名エピソードを小説化する。