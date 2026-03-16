初のアジアツアーが決定したback number

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　5月から自身最大となる50万人規模5ヶ所9公演のスタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を発表しているback numberが、同ツアーの追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することが決定。日程・会場が発表された。

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　オフィシャルファンクラブでは、最速先行受付が実施されており、アジアツアー開催にあたり海外在住者向けの入会受付も開始された。

■back number・清水依与吏 コメント

「アジアツアー！！」

とか

「国外でライブ！！！」

なんて言われると身構えるし
こころざしとかバンド像とか
難しい話しちゃいそうになるんだけど

「待ってくれてる人がいるらしいですよ」

と言われると
おおそうなの？じゃあ行かないと！
ってなります

若干まだ
ほんとに？
ライブできるほどいらっしゃいます？

なーんて
思ったり思わなかったり
ワクワクしたりドキドキしながら

っとその前に国内で大仕事が

ってなりながら暮らしています
どこかでお会いできたら嬉しいです

お会いできなくても
たまに思い出してくれたり
曲聴いてくれるだけで嬉しいです

■アジアツアースケジュール
back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei
8月22日（土）　台北・Taipei Arena　午後4時30分開場／午後6時開演
8月23日（日）　台北・Taipei Arena　午後4時30分開場／午後6時開演

back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Seoul
9月12日（土）　ソウル・KINTEX Hall 9　午後4時30分開場／午後6時開演
9月13日（日）　ソウル・KINTEX Hall 9　午後4時30分開場／午後6時開演

back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Hong Kong
9月26日（土）　香港・AsiaWorld-Expo Hall 10　午後4時30分開場／午後6時開演
9月27日（日）　香港・AsiaWorld-Expo Hall 10　午後4時30分開場／午後6時開演