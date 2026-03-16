back number、初アジアツアー開催 台北・ソウル・香港の3都市へ
5月から自身最大となる50万人規模5ヶ所9公演のスタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を発表しているback numberが、同ツアーの追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することが決定。日程・会場が発表された。
【動画】累積再生数2億回を突破したback number「瞬き」MV
オフィシャルファンクラブでは、最速先行受付が実施されており、アジアツアー開催にあたり海外在住者向けの入会受付も開始された。
■back number・清水依与吏 コメント
「アジアツアー！！」
とか
「国外でライブ！！！」
なんて言われると身構えるし
こころざしとかバンド像とか
難しい話しちゃいそうになるんだけど
「待ってくれてる人がいるらしいですよ」
と言われると
おおそうなの？じゃあ行かないと！
ってなります
若干まだ
ほんとに？
ライブできるほどいらっしゃいます？
なーんて
思ったり思わなかったり
ワクワクしたりドキドキしながら
っとその前に国内で大仕事が
ってなりながら暮らしています
どこかでお会いできたら嬉しいです
お会いできなくても
たまに思い出してくれたり
曲聴いてくれるだけで嬉しいです
■アジアツアースケジュール
back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei
8月22日（土） 台北・Taipei Arena 午後4時30分開場／午後6時開演
8月23日（日） 台北・Taipei Arena 午後4時30分開場／午後6時開演
back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Seoul
9月12日（土） ソウル・KINTEX Hall 9 午後4時30分開場／午後6時開演
9月13日（日） ソウル・KINTEX Hall 9 午後4時30分開場／午後6時開演
back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Hong Kong
9月26日（土） 香港・AsiaWorld-Expo Hall 10 午後4時30分開場／午後6時開演
9月27日（日） 香港・AsiaWorld-Expo Hall 10 午後4時30分開場／午後6時開演
【動画】累積再生数2億回を突破したback number「瞬き」MV
オフィシャルファンクラブでは、最速先行受付が実施されており、アジアツアー開催にあたり海外在住者向けの入会受付も開始された。
「アジアツアー！！」
とか
「国外でライブ！！！」
なんて言われると身構えるし
こころざしとかバンド像とか
難しい話しちゃいそうになるんだけど
「待ってくれてる人がいるらしいですよ」
と言われると
おおそうなの？じゃあ行かないと！
ってなります
若干まだ
ほんとに？
ライブできるほどいらっしゃいます？
なーんて
思ったり思わなかったり
ワクワクしたりドキドキしながら
っとその前に国内で大仕事が
ってなりながら暮らしています
どこかでお会いできたら嬉しいです
お会いできなくても
たまに思い出してくれたり
曲聴いてくれるだけで嬉しいです
■アジアツアースケジュール
back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei
8月22日（土） 台北・Taipei Arena 午後4時30分開場／午後6時開演
8月23日（日） 台北・Taipei Arena 午後4時30分開場／午後6時開演
back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Seoul
9月12日（土） ソウル・KINTEX Hall 9 午後4時30分開場／午後6時開演
9月13日（日） ソウル・KINTEX Hall 9 午後4時30分開場／午後6時開演
back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Hong Kong
9月26日（土） 香港・AsiaWorld-Expo Hall 10 午後4時30分開場／午後6時開演
9月27日（日） 香港・AsiaWorld-Expo Hall 10 午後4時30分開場／午後6時開演