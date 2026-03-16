平和学習中の船が転覆　同志社国際高校の生徒と船長が死亡　アメリカ軍普天間基地移設工事が進む沖縄・辺野古沖で全員が海に

港に集まる多くの消防隊員。

すぐそばには、水中ゴーグルなどを装備した海上保安庁の隊員。

少し離れた海上には、海上保安庁のボートに引っ張られる転覆した船が確認できます。

2隻には高校生など21人が乗っていて、高校生と船長2人が亡くなりました。

現場は沖縄・名護市辺野古の沖合。

アメリカ軍普天間基地の移設工事が進められている場所です。

発生は16日午前10時過ぎ。

転覆したのは「平和丸」と「不屈」で、乗っていた21人全員が海に投げ出されました。

そのうち18人は、修学旅行で沖縄を訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒。

平和学習の一環として乗船していました。

海上保安庁や消防が全員を救助。

しかし、船長の金井創さん（71）と同志社国際高校の武石知華さん（17）が意識不明の状態で病院に運ばれ、まもなく死亡が確認されました。

この他、2人の生徒が頭にけがをしたということです。

事故が起きた現場は、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進められている場所。

転覆した「平和丸」と「不屈」は、普段は辺野古の工事や移設に反対する市民団体が使用していて、過去には国会議員の視察などでも使われていました。

乗船経験がある人は「危険なことはないと思うので、何があったのかなって信じがたい」と語りました。

2隻は当時、立ち入りが制限されている水域の外側を航行していたということですが、現場海域では船の転覆などの恐れがある波浪注意報が発表されていました。

亡くなった高校生の武石さんは、救命胴衣を着用していたということです。