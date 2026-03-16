大はしゃぎで遊んでいる時と、普段大人しくしている時のお姿が別犬すぎる…！？思った以上の『変貌っぷり』を披露しているコーギーさんが話題になっているのです。

同一犬かどうか疑わしい…？クスッと笑える愛くるしいギャップを捉えたその光景は記事執筆時点で3.5万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：『同じ犬なんだけど…』遊んでいる時と普段の時を比べた結果→アニメキャラのような『変貌っぷり』】

『同じ犬なんだけどな…』遊んでいる時と普段の犬を比べた結果

Xアカウント『@elmoelmodog』に投稿されたのは、コーギー「ギズモ」ちゃんのお姿。

共に暮らすコーギー「エルモ」ちゃんや、たくさんのお友だちと一緒に遊ぶことが大好きだというギズモちゃん。遊んでいる時、『普段』とは全くの別犬になってしまうというのです。

思った以上の『変貌っぷり』が話題

一生懸命駆け回るギズモちゃんはというと…可愛い三角のお耳が飛んでいってしまいそうなほど後ろに下げたヒコーキ耳、大きな瞳はより見開かれており口角はこれ以上ないほどに上がっており、まるでアニメキャラクターのようになってしまうのだとか。

普段は、凛々しさの中にあどけなさ、穏やかな優しさが滲み出るかのような表情を浮かべていることが多く、まさに『美犬』という表現が似合う女の子なのだといいます。

その変貌っぷりを見る度、カメラロールを見返す度に思わず『同じ犬なんだけどな…』と呟いてしまうという飼い主さん。

ギズモちゃんのお茶目で天真爛漫なそのお姿は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「遊んでいる時が、ガン決まりイーヌｗ」「ヒャッハーっぷりがすごい」「常にコミカルじゃないとわかって安心ですｗ」「ふだんはコーギーさんなのに遊んでるとき違う生き物になってる」「オンオフがハッキリしてるんだね～」などのコメントが寄せられています。

仲良しコーギー姉妹の日常が大人気

2023年2月生まれのギズモちゃんには、2016年10月生まれのコーギー「エルモ」ちゃんという大切な存在があります。一緒にお出かけをしたり、お家でのんびり過ごしたり…その日常はとても尊いもの。

ご家族に溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすギズモちゃん、エルモちゃんの日常はコーギーの魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@elmoelmodog」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。