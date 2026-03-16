「昨日の残りのカレーとかで」ギャル曽根、“一瞬で出来る”子ども大喜びのメニューとは？

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推しの食べ方を持ち寄ってトーストアレンジ大会！第9弾！！』という動画を投稿。動画では、ギャル曽根さんがスタッフの方々と一緒に、食パンを使ったさまざまなアレンジメニューを紹介してくれました。今回はその中から、ギャル曽根さんが“残ったカレーを使ってよく作っている”というメニューをピックアップ♪

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動画内で紹介されたアレンジがこちら！

■パングラタン

【材料】食パン 1枚カレー 適量とろけるチーズ 適量

【レシピ】(1)カレーを温める(2)食パンを切って耐熱皿に乗せる(3)カレーをかける(4)とろけるチーズをかける(5)トースターでチーズが溶けるまで焼く

ギャル曽根さんは「ごはんになるパン」「しょっちゅう作ってる」「一瞬で出来るやつ」「昨日の残りのカレーとかでよくやるんですけど」「パングラタンです」とメニューを紹介。

スタッフさんが「最高」「パングラタン好きじゃん、絶対子ども」と反応すると「そうなんですよ」と子どもたちにも好評だと教えてくれました。

そして、スタッフさんからの「これ、カレーじゃなくてもいいってことですよね？」という質問には、「ホワイトソースとかでも全然いいです。ミートソースとか」とカレー以外でも美味しく作れると回答していました。

■残り物が一瞬で変身！

出来上がった料理を試食したギャル曽根さんは「美味しい」と頷きながら、「忙しい時の昼ごはんとかさ」と改めておすすめ。

スタッフさんたちも「めっちゃ美味しい」「想像超えてきた」「簡単やけど手がこんだように見えるよね」と絶賛していました。

忙しい日も、昨日の残り物を作って、一瞬で作れるメニュー。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画内では、この他にも、ギャル曽根さんやスタッフさんが考案したトーストアレンジレシピが紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね♪