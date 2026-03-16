YonYon×ヴァリエル、コラボジュエリーイベントを3月20日に渋谷で開催。音楽とダンスが交錯する特別な夜
ジュエリーブランド「VARIELLE（ヴァリエル）」が、DJ／シンガーソングライターのYonYon（ヨンヨン）とのコラボレーションを記念し、2026年3月20日（金）に東京・渋谷のTRUNK(HOTEL) CAT STREETでローンチイベント「VARIELLE × YonYon “Grace Collection” LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP」を開催する。本イベントは誰でも参加できるオープンイベントとして実施され、音楽、ジュエリー、ダンスが交錯する特別な一夜になる。
今回発表された「Grace Collection」は、YonYonにとって初のジュエリーデザインを通じて生まれたコレクション。愛と感謝を意味する“Grace”をテーマに、日々の感情やシーンに寄り添うジュエリーとして構想された。ブランドが掲げる「多面性の祝福」というコンセプトと、YonYonが体現する“多面性（Facet）”が共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。
イベントでは、YonYonを中心に、様々なシーンで振付・演出・プロデュースなど多方面で活躍するダンサーUNOが率いるダンスユニット「in the mood」によるスペシャルライブパフォーマンスや、ゆかりのDJたちによるプレイも登場。
会場ではコレクションにちなんだ1DAYポップアップも展開し、「Grace Collection」の世界観を多面的に体感できる空間が広がる予定だ。
※VARIELLEのEはアクサン・テギュつきが正式表記
【イベント開催概要】
VARIELLE × YonYon「Grace Collection」LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP
日時：2026年3月20日（金） OPEN 18:00 / CLOSE 23:00会場：TRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京・渋谷）会場URL：https://catstreet.trunk-hotel.com/形式：ローンチパーティー（DJ / LIVE / Dance）＋ 1DAYポップアップ入場方法：自由入場（TRUNK(HOTEL)ラウンジ内にて開催／予約不要）
【出演者】◼︎LIVEYonYon with “in the mood” [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]
◼︎in the moodUNO/ Arissa / AIRIN / KAIRI / Sienna / ユキノトゲピー
◼︎DJgrooveman Spot / 牡蠣姫 (Rachel from chelmico) / SAYO / 矢部ユウナ / morothemoro
【TIME TABLE】18:00-18:50 morothemoro18:50-19:40 SAYO19:40-20:30 矢部ユウナ20:30-21:20 牡蠣姫 (Rachel from chelmico)21:20-22:10 YonYon with “in the mood” [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]22:10-23:00 grooveman Spot