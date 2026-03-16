節水に次ぐ節水…愛知県の東三河では、深刻な水不足が続いています。豊川用水の水源のひとつ、愛知県新城市の宇連ダムは、17日にも貯水率がゼロになってしまう見通しです。

【写真を見る】ダム貯水率が0％になったらどうなる？愛知・豊川用水の“水がめ”宇連ダムがピンチ あすにもゼロへ 水不足…節水さらに強化

（桜沢信司気象予報士 16日午前9時半過ぎ）

「貯水率が日に日に下がっているということですが、見てみると、前回来たときよりさらに水が少なくなって底が見えています。枯渇寸前ですね」

ごつごつとした斜面があらわに。11日前（3月5日）と比べると水位が下がっているのがわかります。去年8月から取水制限が続く豊川用水の最大の水源、宇連ダム。

（豊橋から見にきた人）

「心配だよね…雨降ってほしいね」



（豊川用水総合管理所 近藤晶信水源管理所長）

Q.これからの対応は？

「0になった時点で取水塔から水が流れなくなるので、そうすると下流に放流ができない。0になった後も水を送るために、今後はポンプでくみ上げて下流に放流する」

ポンプでくみ上げる“わずかな水”は10日間分を想定

貯水率が0%になると、取水口から水を取れなくなります。ただ、ダムの底にはわずかな水が残るため、その水をポンプでくみ取るための工事が今進められています。



（豊川用水総合管理所 近藤晶信水源管理所長）

Q.0%になるのはいつ？

「きょうも雨が降らないようなので想定すると明日中には0に」

Q.ポンプの準備は？

「明日から運転できるようにほとんど完了している」

つまり、貯水率0%になっても、ダムの水が完全に空っぽになるわけではないのです。ただ、その水を利用できる期間には限りが…



（豊川用水総合管理所 近藤晶信水源管理所長）

Q.最後に残ったわずかな水は何日分ぐらい？

「10日間ポンプを運転する想定。節水と再利用にご協力いただければ」

地元の人「さらに節水となるとシャワーで我慢」

そして豊川用水では、あす17日から節水をさらに強化。水道用水は20%から25%に。農業・工業用水は40%から45%に。去年8月以降、これで6度目の引き上げです。街の人に聞きました。

（豊橋市民）

「（湯船に）毎日入るので…。さらに節水となるとシャワーで我慢する」



（豊橋市民）

Q.節水で影響は？

「やっぱり（水の）出が悪いかなと」



（蒲郡市民）

Ｑ.節水強化を受けて心配は？

「水産業なので特に水が止まってしまったら仕事もできなくなってしまうので。どう生活していけばいいんだろうって…」